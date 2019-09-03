Мамаев не сыграет в футбол до весны

В чемпионате России по футболу в ночь на 3 сентября завершился регистрационный период. Это значит, что заявки команд сформированы и не изменятся как минимум до следующего трансферного окна, которое откроется 22 января 2020 года.

Футбольный клуб «Краснодар», несмотря на трудности с составом, снова оставил вне заявки Павла Мамаева, который отбывает свой срок в колонии за драку в центре Москвы. Контракт полузащитника с «горожанами» еще действует, он рассчитан до конца 2019-го года.

«Краснодар» закрыл проблемную позицию в средней линии подписанием 33-летнего португальца Мануэла Фернандеша, который в течение пяти лет выступал за московский «Локомотив».

Павел Мамаев мог бы пригодиться «быкам», учитывая потери из-за травм Газинского, Классона и Кабелла. Еще один плюс Мамаева – российский паспорт. Среди минусов – испорченная репутация и неизвестная физическая форма.

Однако руководство «Краснодара» не изменило своей позиции по отношению к игроку, несмотря на суровый приговор. Футболист провел за решеткой уже почти 11 месяцев. Все это время у него действует контракт с «Краснодаром», который клуб намерен расторгнуть.

«Черно-зеленые» еще в октябре подали заявку в палату по разрешению споров РФС, но клуб попросил перенести ее рассмотрение до тех пор, пока сам Мамаев не сможет лично присутствовать на заседании. А произойти это может очень скоро.

6 сентября суд в Белгородской области рассмотрит ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении. Представители ФСИН дали Мамаеву и Кокорину положительные характеристики и есть вероятность, что спортсмены выйдут на свободу уже в середине сентября.

Александр Кокорин может успеть заключить новый контракт с «Зенитом» в качестве свободного агента, а вот Павлу Мамаеву, судя по всему, придется ждать начала следующего регистрационного периода, который начнется 22 января 2020 года.

«Краснодар» закрыл проблемную позицию в средней линией подписание 33-летнего португальца Мануэла Фернандеша, который в течение пяти лет выступал за московский «Локомотив».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» сразу после того, как было опубликовано видео драки с участием Павла Мамаева в центре Москвы, сообщил, что намерен расторгнуть контракт с игроком и обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Такова позиция владельца клуба Сергея Галицкого.

По словам миллиардера, это было сделано для того, чтобы воспитанники академии «Краснодара» знали, что с футболистов особый спрос, потому что они являются примером для других.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал «предательством» это решение, сказав, что «никто не застрахован от таких происшествий».

8 мая Мамаев был осужден Пресненским судом на один год и пять месяцев за участие в двух драках в центре Москвы, в июне Мосгорсуд изменил решение, но срок заключения оставил прежним. Он истекает в ноябре 2019 года.