В Краснодарском крае возле порта «Тамань» на мель села баржа
Инцидент произошел накануне у побережья Тамани. В Темрюкском районе в акватории морского порта «Тамань» около пирса завода «Таманьнефтегаз» на мель села самоходная баржа «Акинси». Само судно приписано к порту Новороссийска.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», на борту баржи находилось девять членов экипажа. В момент происшествия никто из них не пострадал. Да и существенных повреждений самоходная баржа не получила.
В порту Тамань баржа села на мель.Видео: vk.com/taman123
- Во время штормовой погоды судно снялось с якоря, чтобы поменять стоянку, - сообщили в службе ГО ЧС по Темрюкскому району. - Однако баржу вынесло к береговой линии, где она и села на мель в 30 метрах от берега.
Опасности для окружающей среды судно не представляет. О дальнейшей судьбе баржи пока ничего неизвестно.
Фото: скриншот видео.
Однако местные жители делятся в соцсетях видеозаписью с места происшествия. На кадрах видно, что баржа «Акинси» находится на отмели на удалении около 30 метров от берега.
- Кажется, у нас появилась новая достопримечательность. Надо успеть сфотографироваться, пока судно не увезли, - пишут пользователи соцсетей.
Напомним, теплоход Rio попал в сильный шторм 12 декабря в районе мыса Дооб. У судна оторвало якорь. Затем корабль начал дрейфовать и сел на мель в районе Кабардинки. Капитан Rio тут же запросил у коллег в Новороссийске буксировку, чтобы пройти в порт. Шторм стих, но команда и судно так и остались на мели.
ИСТОЧНИК KP.RU