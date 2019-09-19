2019-09-19T10:22:17+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае возле порта «Тамань» на мель села баржа

Судно прибило к берегу из-за сильного ветра [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Во время шторма судно снялось с якоря, чтобы поменять стоянку.Во время шторма судно снялось с якоря, чтобы поменять стоянку.
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Инцидент произошел накануне у побережья Тамани. В Темрюкском районе в акватории морского порта «Тамань» около пирса завода «Таманьнефтегаз» на мель села самоходная баржа «Акинси». Само судно приписано к порту Новороссийска.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на борту баржи находилось девять членов экипажа. В момент происшествия никто из них не пострадал. Да и существенных повреждений самоходная баржа не получила.

В порту Тамань баржа села на мель.Видео: vk.com/taman123

- Во время штормовой погоды судно снялось с якоря, чтобы поменять стоянку, - сообщили в службе ГО ЧС по Темрюкскому району. - Однако баржу вынесло к береговой линии, где она и села на мель в 30 метрах от берега.

Опасности для окружающей среды судно не представляет. О дальнейшей судьбе баржи пока ничего неизвестно.

Фото: скриншот видео.

Фото: скриншот видео.

Однако местные жители делятся в соцсетях видеозаписью с места происшествия. На кадрах видно, что баржа «Акинси» находится на отмели на удалении около 30 метров от берега.

- Кажется, у нас появилась новая достопримечательность. Надо успеть сфотографироваться, пока судно не увезли, - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, теплоход Rio попал в сильный шторм 12 декабря в районе мыса Дооб. У судна оторвало якорь. Затем корабль начал дрейфовать и сел на мель в районе Кабардинки. Капитан Rio тут же запросил у коллег в Новороссийске буксировку, чтобы пройти в порт. Шторм стих, но команда и судно так и остались на мели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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