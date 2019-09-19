2019-09-19T11:52:25+03:00
Общество

В Краснодаре Василий Лановой открыл бюсты полководцев

Новые монументы появились в президентском кадетском училище города [фото]
Варвара ДЫМ
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В Краснодаре Василий Лановой открыл бюсты полководцевВ Краснодаре Василий Лановой открыл бюсты полководцевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торжественное открытие бюстов советских полководцев – маршалов Советского Союза Константина Рокоссовского и Георгия Жукова, прошло в Краснодарском президентском кадетском училище.

Бюсты Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

БюстыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Открывать их позвали народного артиста СССР Василия Ланового. В Краснодар Василий Лановой приехал из Геленджика, где открывал монумент и мемориальную доску на «Аллее Героев». Василий Семенович даже спел на набережной курорта песню из фильма «Офицеры».

Кадеты Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

КадетыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре легенду кино ждали воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища.

Торжественное открытие бюстов советских полководцев Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торжественное открытие бюстов советских полководцевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В училище это был настоящий праздник!

Торжественное открытие бюстов советских полководцев Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торжественное открытие бюстов советских полководцевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Так же в мероприятии участвовали скульптор и автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков, кубанские парламентарии.

Торжественное открытие бюстов советских полководцев Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торжественное открытие бюстов советских полководцевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А когда новые монументы открыли, кадеты прошли парадным строем!

Торжественное открытие бюстов советских полководцев Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торжественное открытие бюстов советских полководцевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торжественное открытие бюстов советских полководцев Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торжественное открытие бюстов советских полководцевФото: Кирилл ВЕРШИНИН

После того, как Василий Лановой открыл здесь бюсты полководцев, для него провели экскурсию по училищу.

Василий Лановой встретился с воспитанниками училища Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Василий Лановой встретился с воспитанниками училищаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

И знаменитый актер пообщался с его воспитанниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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