В Краснодаре Василий Лановой открыл бюсты полководцев
Торжественное открытие бюстов советских полководцев – маршалов Советского Союза Константина Рокоссовского и Георгия Жукова, прошло в Краснодарском президентском кадетском училище.
БюстыФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Открывать их позвали народного артиста СССР Василия Ланового. В Краснодар Василий Лановой приехал из Геленджика, где открывал монумент и мемориальную доску на «Аллее Героев». Василий Семенович даже спел на набережной курорта песню из фильма «Офицеры».
КадетыФото: Кирилл ВЕРШИНИН
В Краснодаре легенду кино ждали воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища.
В училище это был настоящий праздник!
Так же в мероприятии участвовали скульптор и автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков, кубанские парламентарии.
А когда новые монументы открыли, кадеты прошли парадным строем!
После того, как Василий Лановой открыл здесь бюсты полководцев, для него провели экскурсию по училищу.
Василий Лановой встретился с воспитанниками училищаФото: Кирилл ВЕРШИНИН
И знаменитый актер пообщался с его воспитанниками.
ИСТОЧНИК KP.RU