Жена футболиста «Краснодара» поделилась трогательным снимком мужа с детьми

Пока еще действующий хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев наконец вернулся домой и увиделся с детьми. Футболист прилетел в кубанскую столицу в ночь на 20 сентября. Правда, всего на один день.

Долгожданную встречу с детьми Павел запечатлел на телефон, а позже отправил супруге, которая и поделилась трогательным снимком на своей странице в Instagram. Подписала фото она очень лаконично - просто поставила эмоджи в виде сердечка.

Трогательный снимок с детьми очаровал поклонников футболиста. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Стоит сказать, с дочерью и сыном от первого брака жены Павел не виделся целый год. Возможность с ними встретиться у футболиста могла быть в июне, но суд спортсмену тогда отказал.

- Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября, - рассказывал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

Сейчас Павел будет стараться наверстать упущенное и как можно больше времени проводить с любимыми детьми. Не исключено, что в Краснодаре спортсмен может провести переговоры с клубом по поводу расторжения своего контракта.

Напомним, Мамаев и Кокорин вышли на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению вчера, 17 сентября. Футболисты оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. Их признали виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

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