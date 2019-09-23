«Ну-ка все вместе»: мэр кубанского города спел с рэпером Натаном

34-летний Николай Панин руководит Тимашевском чуть больше года. Как только он сел в мэрское кресло, тут же поразил местных – то выйдет на улицы города кусты подстригать, то мусор убирает и всех чиновников заставляет это делать. А недавно вообще на сцену вышел и прочитал рэп.

Мэр Тимашевска станцевал не День города.Источник: инстаграм Николая Панина

21 сентября Тимашевску исполнилось 53 года, поздравить город с этим праздником пригласили участника лейбла Black Star Натана Мирова, исполнителя хита «Дерзкая». Натан выступал не один, вместе с ним на сцену вышел глава Тимашевска Николай Панин. Чиновник был в джинсах и черной кожаной куртке – он вместе с гостем исполнил хит «День и ночь» и зажигательно танцевал - прыгал вместе с артистом на сцене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/733658" frameborder="0"></iframe> Мэр Тимашевска станцевал не День города - 2 часть.Источник: инстаграм Николая Панина

- Очень зажигательный вечер сегодня выдался! Не правда ли? Как вам праздник? По-моему, все супер! – после жарких танцев написал Николай Панин у себя в инстаграме.

Жители Тимашевска по-разному восприняли выступление мэра. Одни были рады, что глава может вот так просто выйти на сцену и отметить День города. Другие были недовольны, мол, зачем тратить деньги из бюджета, ведь можно просто попросить Николая Панина спеть и станцевать.