2019-09-23T12:03:27+03:00
Общество

«Ну-ка все вместе»: мэр кубанского города спел с рэпером Натаном

Так 34-летний глава Тимашевска поздравил земляков с Днем города [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Мэр и спел и с танцевал на День города\ФОТО: Инстаграм Николая ПанинаМэр и спел и с танцевал на День города\ФОТО: Инстаграм Николая Панина
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34-летний Николай Панин руководит Тимашевском чуть больше года. Как только он сел в мэрское кресло, тут же поразил местных – то выйдет на улицы города кусты подстригать, то мусор убирает и всех чиновников заставляет это делать. А недавно вообще на сцену вышел и прочитал рэп.

Мэр Тимашевска станцевал не День города.Источник: инстаграм Николая Панина

21 сентября Тимашевску исполнилось 53 года, поздравить город с этим праздником пригласили участника лейбла Black Star Натана Мирова, исполнителя хита «Дерзкая». Натан выступал не один, вместе с ним на сцену вышел глава Тимашевска Николай Панин. Чиновник был в джинсах и черной кожаной куртке – он вместе с гостем исполнил хит «День и ночь» и зажигательно танцевал - прыгал вместе с артистом на сцене.

Мэр Тимашевска станцевал не День города - 2 часть.Источник: инстаграм Николая Панина

- Очень зажигательный вечер сегодня выдался! Не правда ли? Как вам праздник? По-моему, все супер! – после жарких танцев написал Николай Панин у себя в инстаграме.

Жители Тимашевска по-разному восприняли выступление мэра. Одни были рады, что глава может вот так просто выйти на сцену и отметить День города. Другие были недовольны, мол, зачем тратить деньги из бюджета, ведь можно просто попросить Николая Панина спеть и станцевать.

Мэр Тимашевска станцевал не День города - 3 часть.Источник: инстаграм Николая Панина

ИСТОЧНИК KP.RU

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