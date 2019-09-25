Шинник - Сочи 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

Матч 1/16 финала Кубка России Шинник – Сочи пройдет 25 сентября на стадионе Шинник в Ярославле. Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Оба соперника победили в предыдущих матчах и в хорошем настроении готовились к очной встрече.

Прогноз букмекеров на игру Шинник - Сочи 25 сентября 2019

Букмекеры не видят очевидного фаворита в этом противостоянии, отдавая небольшое преимущество сочинцам. Коэффициент на победу «барсов» - 2.45, на ничью – 3.2, а в случае победы «Шинника» ставку можно увеличить в 3 раза.

В случае ничьей будет назначено дополнительное время, если и после него победитель не будет выявлен, тогда все решится в серии пенальти. Коэффициент на выход «Сочи» в следующую стадию 1.72, «Шинника» - 2.12.

Статистика личных встреч Шинник - Сочи

В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках ФНЛ. Встреча в Ярославле закончилась со счетом 1:1, а в Сочи соперники голов друг другу не забили.

Где смотреть онлайн матч Шинник - Сочи 25 сентября 2019

Прямая видеотрансляция матча начнется в 18:20 по московскому времени на YouTube-канале «Шинника», а также на сайте kp.ru

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Шинник - Сочи можно на сайте kp.ru 25 сентября 2019 в 18:20 (мск).