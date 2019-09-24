В Сочи зафиксировано рекордное похолодание за 125 лет

Таких отметок на столбиках термометров сочинцы не видели давно. Даже старожилы с трудом припоминают такие холодные сентябрьские деньки.

- Дело в том, что холодные воздушные массы, морозящие уже вторую неделю Европейскую часть страны, проникли и на Черное море, - рассказывают в Гидрометцентре России. - Несмотря на изрядную трансформацию, пришедшая на курорты воздушная масса принесла значительное похолодание.

Среднесуточные температуры, как говорят метеорологи, были ниже нормы на 3-5 градусов. И вот тебе результат - в Сочи даже установили новый рекорд минимальной температуры.

- Если в Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1°, то в Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2°, - говорят в Гидрометцентре России. - В последний раз такие отметки были в 1894 году!

Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет 7,8 градусов тепла.

Что интересно, совсем не сентябрьское похолодание абсолютно не отразилось на температуре морской воды. Хоть сейчас приезжай и плавай.

- В прибрежном районе от Анапы до Сочи она держится на уровне 21 градуса, - сообщают синоптики.

К счастью, циклон уходит на северо-восток, освобождая путь новым, гораздо более теплым воздушным массам. Уже сегодня, 24 сентября, температурный фон на Черноморском побережье вернулся в норму. Так что отдыхающие могут не переживать - бархатный сезон продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что снега, которым пугали жителей региона, ждать преждевременно.

- Это ж только в горах, на равнинной части Краснодарского края не стоит ждать даже заморозков, - говорит замначальника краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь. - В Мостовском районе, а это предгорья, среднесуточная температура опустилась ниже +15 градусов. Поэтому пока только они вошли в осеннюю пору.

Остальная Кубань продолжает находиться во власти климатического лета. И очень условным для наших широт - бабьим - здесь пока даже не пахнет.

- Вы узнаете о нем, когда паутина полетит, - смеется Бондарь.