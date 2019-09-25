«Kak tebe takoe?»: В Калифорнии появилось гигантское приглашение Илона Маска в Краснодар

Обращения к американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску уже давно стали мемом, но краснодарцы вывели их на новый уровень. Билборды с надписью «Kak tebe takoe?» появились в Калифорнии в городе Хоторн, где находится офис космической компании Илона Маска Space X.

Таким замысловатым образом российские предприниматели решили пригласить его в Краснодар на бизнес-форум. На баннерах помимо знаменитого вопроса изображены ссылки и QR-коды, которые ведут на специальный сайт для Илона Маска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734045" frameborder="0"></iframe> Илона Маска пригласили в Краснодар.

«Единственное, что взломает твое сердце – это видео. Если ты Илон Маск, нажми «да, я приеду», - написано на сайте.

Краснодарцы сняли для дорого гостя клип с песней на английском языке «Только Илон в наших сердцах» на мотив легендарных «Крылатых качелей» из фильма «Приключения Электроника».

В шуточном видеоприглашении показано, как Краснодар готовится к встрече Илона Маска – выбирают каравай, стелют красную ковровую дорожку и запускают его изображение в небо.

На вопрос "Как тебе такое, Илон?" Маск еще не ответил

- Ваше участие в нашем форуме позволит нам привлечь квалифицированных спикеров и вдохновит многих людей начать свое дело, - говорится в подписи к видео от имени российских предпринимателей.

Фотографии с билбордами из США и пресс-релиз о приглашении Илона Маска поступил в редакцию «КП» с анонимного почтового ящика, но нам удалось выяснить, что рекламной кампанией для Илона Маска занимается краснодарское агентство.

Увидел ли билборд сам Маск - неизвестно

- Да, баннеры настоящие, они действительно размещены в Калифорнии для Илона Маска, - подтвердил представитель агентства.

Организатором бизнес-форума в Краснодаре выступает администрация Краснодарского края, там объяснили, что оплатил приглашения для Илона Маска один из спикеров, пожелавший пока остаться неназванным.

Пока не дал своего ответа и Илон Маск, но организаторы надеются, что трогательное видео сможет растопить его сердце.

- Мы понимаем, что прилететь ему будет довольно сложно. Но мы будем очень рады, если он согласится выступить для российской аудитории с помощью видеосвязи, - рассказали «КП-Кубань».

В прошлом году участником бизнес-форума в Краснодаре стал Стивен Сигал, в этом году в списке хедлайнеров Максим Орешкин, Илья Варламов, Борис Титов, Радислав Гандапас, Гил Петерсил, Аллан Пиз, Майкл Трейси.

О ЧЕМ ПОЮТ В ПЕСНЕ ДЛЯ МАСКА

В шуточной песне краснодарские предприниматели буквально умоляют Маска обратить свое внимание на Кубань и озарить своим светом умы молодежи. Приводим вам свободный перевод песни:

"В знаменитом российском регионе, земле предприимчивой молодежи, тысяча россиян ждут тебя, это святая правда. Мы готовы отдать все деньги, чтобы увидеть твой светлый лик.

Только Tesla, только Spase X, только Илон в наших сердцах.

Мы все мечтаем, сэр Маск, дай нам надежду прикоснуться к твоей глубокой мудрости. Для нас это дороже золота. Нам нужна твоя мудрость, без нее мы так и останемся в снегу.

Мы хотим вдохновиться тобой, небесный предприниматель. Ты сохраняешь воображение в душах, хотя для Трампа это не так очевидно. Мы будем ждать у телефонов и молиться.

Только Tesla, только Spase X, только Илон в наших сердцах.

Мы надеемся увидеть тебя на форуме лично или по видеосвязи, чтобы прикоснуться к твоей глубочайшей мудрости. Прикоснувшись к ней российская молодежь получит просветление. Тебя встретим как бога, без тебя не будет радуги."

КСТАТИ

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