«Язык хорошо подвешен»: Илон Маск по-русски ответил на приглашение приехать в Краснодар
Илон Маск увидел приглашение от краснодарцев посетить столицу Кубани. Баннеры с фразой «Kak tebe takoe?» появились у офиса Space X в Калифорнии, а ссылка, указанная на них, вела на песню о том, как бизнесмена ждут в Краснодаре на бизнес-форуме.
Такие баннеры появились у офиса Space X
Необычное приглашение для Илона Маска стало одним из самых обсуждаемых событий в городе, все ждали, как же отреагирует сам изобретатель.
Илон Маск увидел сообщения в твиттере и по-русски прокомментировал видеоприглашение.
- Язык хорошо подвешен, - написал Маск, комментируя песню на мотив «Крылатых качелей».
Илон Маск прокомментировал приглашение приехать в Краснодар
- Ха-ха. Все-таки это привлекло твое внимание, - написала ему подписчица.
- Правда, - ответил Илон.
Маск отметил старания россиян
Готов ли Маск приехать в Краснодар пока неизвестно, но организаторы форума в Краснодаре, на который так приглашают бизнесмена, говорят, что надеются услышать специальное видеообращение от кумира миллионов.
Илона Маска пригласили в Краснодар.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
«Kak tebe takoe?»: В Калифорнии появилось гигантское приглашение Илона Маска в Краснодар
Обращения к американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску уже давно стали мемом, но краснодарцы вывели их на новый уровень. Билборды с надписью «Kak tebe takoe?» появились в Калифорнии в городе Хоторн, где находится офис космической компании Илона Маска Space X (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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