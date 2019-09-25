«Язык хорошо подвешен»: Илон Маск по-русски ответил на приглашение приехать в Краснодар

Илон Маск увидел приглашение от краснодарцев посетить столицу Кубани. Баннеры с фразой «Kak tebe takoe?» появились у офиса Space X в Калифорнии, а ссылка, указанная на них, вела на песню о том, как бизнесмена ждут в Краснодаре на бизнес-форуме.

Такие баннеры появились у офиса Space X

Необычное приглашение для Илона Маска стало одним из самых обсуждаемых событий в городе, все ждали, как же отреагирует сам изобретатель.

Илон Маск увидел сообщения в твиттере и по-русски прокомментировал видеоприглашение.

- Язык хорошо подвешен, - написал Маск, комментируя песню на мотив «Крылатых качелей».

Илон Маск прокомментировал приглашение приехать в Краснодар

- Ха-ха. Все-таки это привлекло твое внимание, - написала ему подписчица.

- Правда, - ответил Илон.

Маск отметил старания россиян

Готов ли Маск приехать в Краснодар пока неизвестно, но организаторы форума в Краснодаре, на который так приглашают бизнесмена, говорят, что надеются услышать специальное видеообращение от кумира миллионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734045" frameborder="0"></iframe> Илона Маска пригласили в Краснодар.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Kak tebe takoe?»: В Калифорнии появилось гигантское приглашение Илона Маска в Краснодар

Обращения к американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску уже давно стали мемом, но краснодарцы вывели их на новый уровень. Билборды с надписью «Kak tebe takoe?» появились в Калифорнии в городе Хоторн, где находится офис космической компании Илона Маска Space X (подробности)