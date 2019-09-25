2019-09-25T17:21:34+03:00
Общество

Пропавшего 15-летнего подростка-инвалида из Анапы нашли в Кабардино-Балкарии

Сейчас его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мальчик не пострадал.Мальчик не пострадал.
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За судьбой 15-летнего юноши следили не только жители курорта, но других районов Краснодарского края. Напомним, школьник из станицы Благовещенской исчез 20 сентября. Подросток проходил курс лечения в больнице, но в тот день вышел из детского лечебного учреждения. Вот только куда направился, никто не знал.

Единственное, о чем было известно, это то, во что был одет парень - белая рубашка, черные брюки, голубые мокасины.

Найти его нужно было как можно скорее еще и потому, что мальчик - инвалид с детства. У ребенка врачи диагностировали умственную отсталость.

Ориентировку на поиски мальчика разослали полицейские, на помощь им пришли и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». И вот школьник найден, правда, далеко за пределами Кубани.

- 24 сентября сотрудники полиции Прохладненского района Кабардино-Балкарской республики установили местонахождение несовершеннолетнего анапчанина Владислава Калистратова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчика нашли поздно вечером. Причем обнаружили его неподалеку от места, где он когда-то жил. Предположительно, подросток решил вернуться на историческую родину, добрался он самостоятельно, никто его не похищал.

Сейчас школьник находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

- С мальчиком все в порядке, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, - говорит «КП» - Кубань» начальник пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарской республике Ольга Ткаченко. - Кроме того, сам подросток никаких правонарушений не совершал. Помещен в этот центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей он был по той причине, что в течение 3 часов его не могли передать официальным представителям. Психолог и педагог учреждения провели беседу со школьником.

Вечером за ним приедут родители, которые заберут его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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