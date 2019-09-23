В Анапе без вести пропал 15-летний подросток-инвалид

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-23T13:14:07+03:00

Об этом сообщают в пресс-службе города

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Полицейские Анапы разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Владислава Калистратова. Парень проживает в станице Благовещенская, на переулке Виноградном.

На вид Владиславу лет 17, славянской внешности, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные короткие, глаза голубые.

- В день, когда он пропал, на нем была белая рубашка, черные брюки, голубые мокасины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Парень - инвалид детства, его диагноз – умственная отсталость.

Если вам станет что-то известно о Владиславе немедленно сообщить в ДЧ Отдела МВД России по городу Анапе по телефону: 02 или 8(86133)4-68-82.

Напомним, в Краснодаре полиция и волонтеры разыскивают 17-летнюю Лобанову Алису Вячеславовну. Об этом сообщают представители поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU