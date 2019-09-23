В Краснодаре пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-23T08:34:27+03:00

Во что она была одета на момент исчезновения неизвестно

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В Краснодаре полиция и волонтеры разыскивают 17-летнюю Лобанову Алису Вячеславовну. Об этом сообщают представители поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.

17 сентября Алиса вышла из дома и не вернулась. Вот уже несколько дней о ней нечего не известно.

Рост девушки составляет 150-155 сантиметров, она среднего телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие. Во что была одета девушка на момент исчезновения неизвестно.

Любую информацию об Алисе сообщайте по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, пропавшую 15-летнюю школьницу из Краснодара нашли живой в Томске спустя пять дней поисков. Напомним, 14 сентября она должна была приехать в школу №10 на улице Колхозной. Но ни педагоги, ни одноклассники ее не видели. Родители забили тревогу - за помощью обратились в полицию, а затем к поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU