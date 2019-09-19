Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-19T14:43:29+03:00

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Пропавшую 15-летнюю школьницу из Краснодара нашли живой в Томске спустя пять дней поисков. Напомним, 14 сентября она должна была приехать в школу №10 на улице Колхозной. Но ни педагоги, ни одноклассники ее не видели. Родители забили тревогу - за помощью обратились в полицию, а затем к поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

17 сентября «КП» - Кубань» стало известно, что телефон девочки отследили... в Ростове.

- Вроде там же ее высадил водитель Blablacar. Это мне сказали в полиции. Как они узнали — не знаю. Я вообще не знаю, через чей аккаунт дочь забронировала поездку. И как водитель взял в машину ребенка?! Не понимаю, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» мама девочки Анна.

А в итоге юная краснодарка успела доехать аж до Томска. За 4000 километров она отправилась ради знакомого молодого человека. Парень тоже краснодарец, но временно находится в другом регионе.

- В настоящее время принимаются необходимые меры для передачи школьницы ее родителям, - рассказал "Кубанским новостям" официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В ближайшее время с девочкой проведут беседу. А затем будет решаться вопрос о постановке ее на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU