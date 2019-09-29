Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура РПЛ

В воскресенье 29 сентября «Краснодар» на домашней арене принимает тульский «Арсенал». «Быки» могли стать сенсацией этого футбольного сезона. Однако команда Мурада Мусаева проиграла три последних матча с общим счетом 9:2 и вылетела из Кубка России.

В таблице чемпионата недавний лидер пока занимает четвертую строчку, имея в активе 20 очков после 10 туров. «Арсенал» - седьмой с 14-ю баллами. Последняя игра оружейников в РПЛ завершилась со счетом 1:1 – на домашней арене туляки поделили очки с «Уралом». А в минувшую среду «Арсенал» выбил из Кубка России воронежский «Факел».

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

«Краснодарар» с «Арсеналом» встречались не так часто - всего 9 раз, 8 из них в Премьер-лиге и 1 раз в товарищеском матче. Общий перевес на стороне «быков» – 7 побед с разгромным для соперника счетом. Только один раз "Краснодар" уступил тулякам со счетом 1:0. В последних трех матчах краснодарцы неизменно побеждали. Предыдущая встреча соперников состоялась в Краснодаре 19 мая 2019 года – «горожане» победили 3:0, голы на счету Сулейманова и Игнатьева.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

Букмекеры считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,5, на ничью – 4,5, на победу «Арсенала» - 6,7.

Где смотреть онлайн матч Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Арсенал можно посмотреть 29 сентября, она начнется в 19:00 по московскому времени на канале МатчПремьер.

Трансляция матча Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru