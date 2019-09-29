2019-09-28T13:31:16+03:00
Спорт

Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура РПЛ

Футбол, матч Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 11 тура РПЛ
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Начало встречи запланировано на 19:00 29 сентября 2019. Фото: fckrasnodar.ruНачало встречи запланировано на 19:00 29 сентября 2019. Фото: fckrasnodar.ru
Изменить размер текста:

В воскресенье 29 сентября «Краснодар» на домашней арене принимает тульский «Арсенал». «Быки» могли стать сенсацией этого футбольного сезона. Однако команда Мурада Мусаева проиграла три последних матча с общим счетом 9:2 и вылетела из Кубка России.

В таблице чемпионата недавний лидер пока занимает четвертую строчку, имея в активе 20 очков после 10 туров. «Арсенал» - седьмой с 14-ю баллами. Последняя игра оружейников в РПЛ завершилась со счетом 1:1 – на домашней арене туляки поделили очки с «Уралом». А в минувшую среду «Арсенал» выбил из Кубка России воронежский «Факел».

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

«Краснодарар» с «Арсеналом» встречались не так часто - всего 9 раз, 8 из них в Премьер-лиге и 1 раз в товарищеском матче. Общий перевес на стороне «быков» – 7 побед с разгромным для соперника счетом. Только один раз "Краснодар" уступил тулякам со счетом 1:0. В последних трех матчах краснодарцы неизменно побеждали. Предыдущая встреча соперников состоялась в Краснодаре 19 мая 2019 года – «горожане» победили 3:0, голы на счету Сулейманова и Игнатьева.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

Букмекеры считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,5, на ничью – 4,5, на победу «Арсенала» - 6,7.

Где смотреть онлайн матч Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Арсенал можно посмотреть 29 сентября, она начнется в 19:00 по московскому времени на канале МатчПремьер.

Трансляция матча Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар - Арсенал 29 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Спартак - Оренбург 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео]
Новости 24
На гонку «Формулы-1» в Сочи продали 37 тысяч билетов
Немецкий бизнес вложил в экономику Краснодарского края 40 миллионов евро
В Сочи спасатели шестые сутки ищут пропавшего в море виндсерфера из Ростовской области
В Сочи может появиться поселок «Сириус»
В Новороссийске третьи сутки ищут 11-летнего школьника
В Краснодаре разыскали пропавшую почти две недели назад 17-летнюю девочку
ДТП с двумя маршрутками в центре Краснодара: пострадала пассажирка
В Краснодаре сносят пять самостроев
В Адыгее за повторную езду подшофе на водителей завели три уголовных дела
Появилось видео взрыва катера на пляже в Сочи
Илона Маска официально пригласят на бизнес-форум в Краснодаре
ДТП в Сочи с Яндекс.Такси: травмы получил 9-летний ребенок
Готовившего теракт в адыгейской школе парня выявили во время проверки после бойни в Керчи
Температура воды в Черном море 28 сентября 2019 года: самая теплая вода в Сочи и Адлере
«Я помощник председателя Законодательного края!»: пьяный краснодарец угрожал посетительницам караоке-клуба