«Это Сочи, это Россия, детка!»: Олег Газманов восхитился высшим пилотажем «Русских Витязей»
Известный певец Олег Газманов приехал вместе с семьей на отдых в Сочи. Знаменительный исполнитель прилетел из Москвы на «Формулу 1», которая в эти выходные проходи на Сочи Автодроме.
- Вылетаем в Сочи на «Формулу 1» навстречу приключениям!!! - подписал семейный снимок Газманов.
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Сразу же после прибытия певец вместе с супругой отправился на пляж кататься на сапбордах. В этот самый момент они стали свидетелями взрыва катера. Парень пришвартовывал катер к причалу, а уже через секунду лодка вспыхнула и пламя охватило моторный отсек.
Рванул катер Видео: instagram.com/oleggazmanov.
- Бензиновый мотор, наверное, взорвался. Не знаю, что это такое. Ребята тушат - катаютя на гидроциклах и поливают водой, - рассказывал Олег Газманов, снимая происходящее на видео.
Стоит сказать, пожар все-таки потушили, правда, уже профессиональные спасатели. Чудом никто не пострадал. Сам владелец катера отделался испугом.
После увиденного звездные супруги решили выпить вечером чай и отправиться отдыхать.
А уже утром, набравшись сил, они поехали в Олимпийский парк. В день квалификации для зрителей в небе выступали «Русские Витязи». Асы покaзали фигуры высшего пилотaжа «синхронная бочка», «синхронный колокол», «кадушка», «управляемый штопор», «групповaя петля Нестеровa», «встречный роспуск». Олег Газманов остался в восторге от авиашоу, о чем непременно рассказал своим поклонникам.
- Это Сочи, это Россия, детка! - сказал во время видеозаписи певец.
ИСТОЧНИК KP.RU
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