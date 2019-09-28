«Это Сочи, это Россия, детка!»: Олег Газманов восхитился высшим пилотажем «Русских Витязей»

Известный певец Олег Газманов приехал вместе с семьей на отдых в Сочи. Знаменительный исполнитель прилетел из Москвы на «Формулу 1», которая в эти выходные проходи на Сочи Автодроме.

- Вылетаем в Сочи на «Формулу 1» навстречу приключениям!!! - подписал семейный снимок Газманов.

Фото: instagram.com/oleggazmanov

Сразу же после прибытия певец вместе с супругой отправился на пляж кататься на сапбордах. В этот самый момент они стали свидетелями взрыва катера. Парень пришвартовывал катер к причалу, а уже через секунду лодка вспыхнула и пламя охватило моторный отсек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734697" frameborder="0"></iframe> Рванул катер Видео: instagram.com/oleggazmanov.

- Бензиновый мотор, наверное, взорвался. Не знаю, что это такое. Ребята тушат - катаютя на гидроциклах и поливают водой, - рассказывал Олег Газманов, снимая происходящее на видео.

Стоит сказать, пожар все-таки потушили, правда, уже профессиональные спасатели. Чудом никто не пострадал. Сам владелец катера отделался испугом.

После увиденного звездные супруги решили выпить вечером чай и отправиться отдыхать.

А уже утром, набравшись сил, они поехали в Олимпийский парк. В день квалификации для зрителей в небе выступали «Русские Витязи». Асы покaзали фигуры высшего пилотaжа «синхронная бочка», «синхронный колокол», «кадушка», «управляемый штопор», «групповaя петля Нестеровa», «встречный роспуск». Олег Газманов остался в восторге от авиашоу, о чем непременно рассказал своим поклонникам.

- Это Сочи, это Россия, детка! - сказал во время видеозаписи певец.