Появилось видео взрыва катера на пляже в Сочи
В Сети появилось видео взрыва катера на берегу моря в Сочи. Напомним, возгорание произошло 27 сентября на одном из пляжей в Адлерском районе, где отдыхали люди.
Взрыв катера в Сочи .Видео: instagram.com/kolajsik
Момент ЧП, как оказалось, попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленных на пляже. На кадрах видно, как парень пришвартовывает лодку к причалу, а уже через секунду происходят взрыв и вспыхнувшее пламя охватывает моторный отсек катера.
До прибытия пожарных владельцы лодки пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. Спасатели справились с огнем за минуту.
Чудом никто не пострадал. Сам владелец катера отделался испугом.
- Скорее всего, состояние судна давно никто не проверял. Были проблемы с мотором, которые и могли привести к ЧП, - предполагают специалисты.
Фото: instagram.com/kolajsik
ИСТОЧНИК KP.RU
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