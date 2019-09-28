Появилось видео взрыва катера на пляже в Сочи

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-28T11:33:45+03:00

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В Сети появилось видео взрыва катера на берегу моря в Сочи. Напомним, возгорание произошло 27 сентября на одном из пляжей в Адлерском районе, где отдыхали люди.

Взрыв катера в Сочи .Видео: instagram.com/kolajsik

Момент ЧП, как оказалось, попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленных на пляже. На кадрах видно, как парень пришвартовывает лодку к причалу, а уже через секунду происходят взрыв и вспыхнувшее пламя охватывает моторный отсек катера.

До прибытия пожарных владельцы лодки пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно. Спасатели справились с огнем за минуту.

Чудом никто не пострадал. Сам владелец катера отделался испугом.

- Скорее всего, состояние судна давно никто не проверял. Были проблемы с мотором, которые и могли привести к ЧП, - предполагают специалисты.

Фото: instagram.com/kolajsik

ИСТОЧНИК KP.RU