2019-09-27T22:30:51+03:00
Происшествия

На берегу моря в Сочи сгорел катер

По предварительным данным, никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

Возгорание произошло 27 сентября на одном из пляжей в Адлерском районе Сочи. По словам очевидцев, которые вызвали пожарных, пламя охватило моторный отсек прогулочного катера в тот самый момент, когда он был пришвартован к причалу.

До прибытия пожарных владельцы лодки пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно.

- Заявка поступила в 16:28, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 16:35 пожарные прибыли на место происшествия.

Через минуту возгорание полностью ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако, что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новокубанском районе произошел пожар в частном доме. Вспыхнули вещи и мебель. В огне пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении организаторов подпольного казино
На Кубани откроют региональный центр поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
Краснодар победил в краевом конкурсе ГТО
В Геленджике продают гостиницу Kempinski Grand Hotel из-за долга 27 млрд рублей
В Сочи осудили лжезастройщика
В Краснодаре рекомендовали улучшить фасады собственникам более 1800 зданий
В Краснодаре продолжают чистить ливневки
В Сочи в новом перинатальном центре за сутки родилось 47 детей
Погода на Кубани 28 и 29 сентября: ливни с грозой
В центре Краснодара 29 сентября ограничат движение транспорта
В нацпарке Сочи теперь берут деньги за посещение достопримечательностей
На Кубани пьяная женщина на машине врезалась в дерево
Самая дорогая квартира в Сочи стоит 300 млн рублей
В Сочи болельщики «Формулы-1» выстроились в длинную очередь на пит-лейн
На Кубани открылась Международная школа молодых ученых
В Сочи в день проведения матча «Сочи» - «Ахмат» продлят работу общественного транспорта
Новые счета за электроэнергию потребители ПАО «ТНС энерго Кубань» получат уже в октябре
В первый день российский этап "Формулы-1" посетили около 20 тысяч человек
На Кубани генеральный директор организации не платил работнику зарплату