На берегу моря в Сочи сгорел катер
Возгорание произошло 27 сентября на одном из пляжей в Адлерском районе Сочи. По словам очевидцев, которые вызвали пожарных, пламя охватило моторный отсек прогулочного катера в тот самый момент, когда он был пришвартован к причалу.
До прибытия пожарных владельцы лодки пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно.
- Заявка поступила в 16:28, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 16:35 пожарные прибыли на место происшествия.
Через минуту возгорание полностью ликвидировали.
По предварительным данным, никто не пострадал. Однако, что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Новокубанском районе произошел пожар в частном доме. Вспыхнули вещи и мебель. В огне пострадал один человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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