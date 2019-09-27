На берегу моря в Сочи сгорел катер

27 Сент. 22:30 2019-09-27T22:30:51+03:00

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Возгорание произошло 27 сентября на одном из пляжей в Адлерском районе Сочи. По словам очевидцев, которые вызвали пожарных, пламя охватило моторный отсек прогулочного катера в тот самый момент, когда он был пришвартован к причалу.

До прибытия пожарных владельцы лодки пытались самостоятельно потушить пожар, но безуспешно.

- Заявка поступила в 16:28, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 16:35 пожарные прибыли на место происшествия.

Через минуту возгорание полностью ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако, что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новокубанском районе произошел пожар в частном доме. Вспыхнули вещи и мебель. В огне пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU