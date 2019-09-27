2019-09-27T08:01:12+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе произошел пожар в частном доме

По предварительным данным, есть один пострадавший
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новокубанском районе произошел пожар в частном домеВ Новокубанском районе произошел пожар в частном домеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Дежурному диспетчеру МЧС в 22:15 поступило сообщение от ЕДДС Новокубанского района. В Новокубанске на улице Привокзальной произошел пожар в частном доме.

- Первые подразделения, прибывшие к месту происшествия, установили, что происходит горение вещей и мебели на площади 15 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 22:20 пожарные локализовали огонь, а в 22:28 полностью ликвидировали.

По предварительным данным, есть пострадавший.

Напомним, в Сочи на улице Виноградной 23 сентября около 20:00 неустановленный водитель такси сбил подростка. 16-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Мужчина довез пострадавшую до дома, после чего уехал в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи в новом перинатальном центре за сутки родилось 47 детей
Погода на Кубани 28 и 29 сентября: ливни с грозой
В центре Краснодара 29 сентября ограничат движение транспорта
В нацпарке Сочи теперь берут деньги за посещение достопримечательностей
На Кубани пьяная женщина на машине врезалась в дерево
Самая дорогая квартира в Сочи стоит 300 млн рублей
В Сочи болельщики «Формулы-1» выстроились в длинную очередь на пит-лейн
На Кубани открылась Международная школа молодых ученых
В Сочи в день проведения матча «Сочи» - «Ахмат» продлят работу общественного транспорта
Новые счета за электроэнергию потребители ПАО «ТНС энерго Кубань» получат уже в октябре
В первый день российский этап "Формулы-1" посетили около 20 тысяч человек
На Кубани генеральный директор организации не платил работнику зарплату