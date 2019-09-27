В Новокубанском районе произошел пожар в частном доме
Дежурному диспетчеру МЧС в 22:15 поступило сообщение от ЕДДС Новокубанского района. В Новокубанске на улице Привокзальной произошел пожар в частном доме.
- Первые подразделения, прибывшие к месту происшествия, установили, что происходит горение вещей и мебели на площади 15 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 22:20 пожарные локализовали огонь, а в 22:28 полностью ликвидировали.
По предварительным данным, есть пострадавший.
Напомним, в Сочи на улице Виноградной 23 сентября около 20:00 неустановленный водитель такси сбил подростка. 16-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Мужчина довез пострадавшую до дома, после чего уехал в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU