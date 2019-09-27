СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-27T08:01:12+03:00

В Новокубанском районе произошел пожар в частном доме Фото: Архив "КП"

По предварительным данным, есть один пострадавший

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Дежурному диспетчеру МЧС в 22:15 поступило сообщение от ЕДДС Новокубанского района. В Новокубанске на улице Привокзальной произошел пожар в частном доме.

- Первые подразделения, прибывшие к месту происшествия, установили, что происходит горение вещей и мебели на площади 15 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 22:20 пожарные локализовали огонь, а в 22:28 полностью ликвидировали.

По предварительным данным, есть пострадавший.

Напомним, в Сочи на улице Виноградной 23 сентября около 20:00 неустановленный водитель такси сбил подростка. 16-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Мужчина довез пострадавшую до дома, после чего уехал в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU