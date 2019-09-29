Расследуя загадочную гибель 25-летних супругов в Сочи, сильнейшие экстрасенсы не сошлись во мнениях

Сильнейшие участники популярного телешоу "Битва экстрасенсов" перекочевали на один из федеральных каналов. И теперь их привлекают к расследованию самых загадочных историй из разных уголков нашей страны. Одной из первых, за которую взялись разгадыватели тайн "тонкого мира", стала странная двойная смерть молодых супругов Мирослава и Татьяны Горенко из Сочи. Их нашли висящими над колодцем в недостроенной сочинской даче в конце августа прошлого года.

- Он хотел красивой жизни и легких денег, - сделал свой безапелляционный вывод победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа. - Перед смертью сильно проигрался в местном казино. Но денег, чтобы отдать этот игровой долг у него не было. Я вижу, как несколько человек рядом с этой парой требуют рассчитаться. Дают несколько часов, чтобы найти необходимую сумму. Но в итоге мы видим то, что произошло.

Отступиться от своей позиции Мехди отказался даже, когда с места гибели супругов Горенко приехала второй экстрасенс - рыжеволосая Николь Кузнецова. Несколько лет назад она тоже входила в число сильнейших тогдашней "Битвы" и составляла серьезную конкуренцию лидерам. Однако ее видения полностью опровергали то, что сказал иранский провидец. Она пришла к выводу, что молодая семья покончила с собой. И посещение трагического места, где нашли спустя несколько дней Таню и Мирослава, только убедило ее в этом.

- Их сгубили наркотики, - дала понять Николь убитым горем родителям пары. - Мирослав давно "сидел" на препаратах и уже несколько раз всерьез задумывался о смерти (присутствующие родственники только кивали в ответ). Но уходить в мир иной без своей возлюбленной он не хотел. Таню он любил безумно.

На свою недостроенную дачу они приходили часто. Здесь, по мнению экстрасенса, у них хранились наркотики. Решение свести счеты с жизнью за обоих принял Мирослав.

nikol.official Что скрывается за жаждой красивой жизни?

- Я вижу, что она до конца не верит в такой исход. В то, что это конец. Зажмуривается, а когда открывает глаза, видит две петли..., - говорит Николь.

Смерть 24-летней Тани хоть и была добровольной, но муж однозначно, по мнению экстрасенса, помог ей в этом.

- Получается, Мирослав убил ее?! - в отчаянии спрашивает мама молодой женщины Анжела Назарова.

- Да.

Однако эта версия приносит родителям Тани успокоение. Им тяжело верить в то, что дочь могла так жестоко поступить с близкими.

Напомним, после странной смерти супругов наркотики стали главной версией как самоубийства, так и убийства. Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал, что дурманящие вещества были найдены на месте преступления.

nikol.official Об этом расследовании я получила десятки писем с вопросами... загадка, которая тревожила многих долгое время оставалась неразгаданной.

Более того, содержание предсмертной записки, тоже найденной на злосчастной даче, и вызвало у общественности сомнения, что смерть Татьяны и Мирослава была добровольной: «Мама, папа, мы вас любим. Мы не хотим жить в этой тяжелой жизни. На 325 тысяч рублей сделайте нам красивые могилы, просим вас только об этом. Любим, простите нас!!!».

Однако спустя почти год уголовное дело об убийстве, которое возбудили по указанию начальника Следственного комитета РФ Бастрыкина, все-таки было закрыто за отсутствием состава преступления.

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