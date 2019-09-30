Начинается косметический ремонт: в новой части парка Галицкого в Краснодаре убрали забор

Работы в новой части парка «Краснодар» кипят круглосуточно. Строительство еще одной зоны отдыха идет одновременно на всей территории, а ее площадь огромна. Потому на объекте трудятся несколько сотен рабочих.

Совсем скоро здесь будут гулять краснодарцы.

Что появится в новой четвертой очереди, интересно каждому жителю города.

Уже появилось освещение. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Пока конкретики никакой нет, но известно, что в парке появятся водные сооружения и, возможно, водоемы, но предназначены для купания они не будут.

В новой части парка высадили пальмы. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

В последние дни рабочие корпели над плиткой, которая должна идеально сочетаться с другими объектами.

Необычное сооружение в новой очереди парка. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Появились также столбы освещения, чтобы краснодарцы могли выйти на прогулку по вечерам.

Новая очередь парка "Краснодар". Фото: Евгений ТАРАНЖИН

С каждым днем здесь все больше пальм - кажется, Краснодар уже переплюнул Сочи. А еще в рядок высадили кипарисы. Эти деревья, кстати, привезли из итальянского питомника.

А накануне вечером рабочие убрали забор, который все это время скрывал новую часть парка. И судя по снимкам, остался «косметический ремонт» .

Новая часть парка находится около стадиона. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Работы, конечно, еще не окончены, но даже сейчас ландшафтный дизайн изумляет красотой и порядком исполнения. Сомнений в том, что все будет сделано на высшем уровне, нет ни у кого.

Парк "Краснодар" продолжает расширяться. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Дата открытия нового парка пока неизвестна. Однако есть информация, что произойдет это уже через пару месяцев.

Не исключено, что уже в начале 2020 года краснодарцы смогут гулять там, где еще недавно были футбольные поля академии клуба.

Сейчас парк выглядит так. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Напомним, ранее сообщалось, что вместо футбольных полей, которые были на месте новой части парка, построили новые. Спортсмены занимаются на участке между улицами Героев Разведчиков и Владислава Посадского.

Один день стройки парка.Один день стройки новой очереди парка Краснодар

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