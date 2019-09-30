2019-09-30T15:18:40+03:00
Общество

Начинается косметический ремонт: в новой части парка Галицкого в Краснодаре убрали забор

«КП» узнала, на каком этапе находится строительство [фото]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
О том, когда откроется новая очередь парка, пока неизвестно. Фото: Евгений ТАРАНЖИНО том, когда откроется новая очередь парка, пока неизвестно. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Работы в новой части парка «Краснодар» кипят круглосуточно. Строительство еще одной зоны отдыха идет одновременно на всей территории, а ее площадь огромна. Потому на объекте трудятся несколько сотен рабочих.

Совсем скоро здесь будут гулять краснодарцы.

Совсем скоро здесь будут гулять краснодарцы.

Что появится в новой четвертой очереди, интересно каждому жителю города.

Уже появилось освещение. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Уже появилось освещение. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Пока конкретики никакой нет, но известно, что в парке появятся водные сооружения и, возможно, водоемы, но предназначены для купания они не будут.

В новой части парка высадили пальмы. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

В новой части парка высадили пальмы. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

В последние дни рабочие корпели над плиткой, которая должна идеально сочетаться с другими объектами.

Необычное сооружение в новой очереди парка. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Необычное сооружение в новой очереди парка. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Появились также столбы освещения, чтобы краснодарцы могли выйти на прогулку по вечерам.

Новая очередь парка "Краснодар". Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Новая очередь парка "Краснодар". Фото: Евгений ТАРАНЖИН

С каждым днем здесь все больше пальм - кажется, Краснодар уже переплюнул Сочи. А еще в рядок высадили кипарисы. Эти деревья, кстати, привезли из итальянского питомника.

А накануне вечером рабочие убрали забор, который все это время скрывал новую часть парка. И судя по снимкам, остался «косметический ремонт» .

Новая часть парка находится около стадиона. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Новая часть парка находится около стадиона. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Работы, конечно, еще не окончены, но даже сейчас ландшафтный дизайн изумляет красотой и порядком исполнения. Сомнений в том, что все будет сделано на высшем уровне, нет ни у кого.

Парк "Краснодар" продолжает расширяться. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Парк "Краснодар" продолжает расширяться. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Дата открытия нового парка пока неизвестна. Однако есть информация, что произойдет это уже через пару месяцев.

Не исключено, что уже в начале 2020 года краснодарцы смогут гулять там, где еще недавно были футбольные поля академии клуба.

Сейчас парк выглядит так. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Сейчас парк выглядит так. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Напомним, ранее сообщалось, что вместо футбольных полей, которые были на месте новой части парка, построили новые. Спортсмены занимаются на участке между улицами Героев Разведчиков и Владислава Посадского.

Один день стройки парка.Один день стройки новой очереди парка Краснодар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадочные круги и пальмовая аллея: в новой части парка Галицкого в Краснодаре высаживают деревья из Италии

Деревья для новой части парка везут из европейских питомников. Руководитель одной из транспортных компаний опубликовал фото, как в Италии загружают кипарисы для Краснодара (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре сносят незаконные объекты
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»
"Сочи Парк" снова стал лучшим парком развлечений России
Из OZ МОЛЛ первый автомобиль VOLVO XC40 уехал домой!
В Армавире завод газовой аппаратуры возобновил работу
Жительница Геленджика выступила в финале международного конкурса «Невская краса»
В Сочи задержали сбытчиков синтетических наркотиков
В Геленджике начали сносить крупный самострой
В Тихорецком районе работникам фирмы не платили зарплату
В Новокубанском районе сотрудница почты несколько месяцев похищала деньги из кассы
Росгвардейцы охраняли правопорядок во время российского этапа «Формулы-1» в Сочи
ВТБ обеспечит прием карт «Мир» с повышенным кешбэком в АШАН и АТАК
На Кубани в ДТП пострадали два подростка
Виноделы Краснодарского края смогут получать налоговые вычеты