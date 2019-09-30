2019-09-30T15:18:40+03:00
Происшествия

Стрелявший из автомата у кафе на Кубани оказался сыном главы района

Мужчина сам пришел в полицию с повинной [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Слева глава Белоглинского района Александр Коклин, справа - его сын, тоже Александр.Слева глава Белоглинского района Александр Коклин, справа - его сын, тоже Александр.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Инцидент у одного из питейных заведений поселка Белая Глина в Краснодарском крае произошел ночью, 27 сентября. Видимо, градус веселья в компании, решившей разрядить автомат в воздух, был таков, что позже видео славного вечера они выложили в сеть.

На кадрах двое плотных мужчин вынимают из багажника автомобиля (тоже внушительных размеров) огнестрельное оружие. И начинают палить им в воздух. Позже полиция начала разбираться, кто эти люди на видео и по какому случаю "фейерверк".

- Личность мужчины по кадрам установить не удалось. Он произвел несколько выстрелов в воздух из предмета схожего с огнестрельным оружием, сообщение о данном происшествии было зарегистрирован в отделе МВД России по Белоглинскому району, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Однако именно популярность видео в соцсетях не оставило возможности самому виновнику "банкета" остаться неузнанным.

Стрельба в селе Белая Глина.Видео: instagram.com/chp_krd

- Это Сашка Коклин, сын нашего главы района, - поспешили вывести балагура на чистую воду земляки.

Спустя сутки Александр сам явился в полицию с повинной и принес тот самый автомат, из которого так картинно палил в тот пятничный вечер.

В полиции в тот же момент засомневались, что оружие боевое.

- Оно отправлено на экспертизу. Предварительный вывод - охолощенное, - сообщили в ведомстве.

Между тем, после экспертизы сыну главы района Александру Коклину может грозить наказание за стрельбу в общественном месте.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В администрации Белоглинского района, где работает отец предполагаемого стрелка - тоже Александр Коклин отказались соединять с ним.

- Глава района в командировке, - пояснили в приемной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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