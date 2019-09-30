2019-09-30T15:18:40+03:00
Происшествия

«Я его взгрею»: Чиновник отреагировал на выходку сына, устроившего пальбу на Кубани

Александр Коклин заявил, что отпрыска ждет серьезный разговор [аудио]
Евгения ОСТРАЯ
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Чиновник обещает наказать сына. Фото: сайт администрации Белоглинского районаЧиновник обещает наказать сына. Фото: сайт администрации Белоглинского района
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Глава Белоглинского района Краснодарского края Александр Коклин знает о том, что пальбу из автомата рядом с кафе устроил его сын Александр.

- Отрицательное отношение мое к этой ситуации, - поделился он с корреспондентом "КП" - Кубань". - Но никаких жалоб от населения на этот счет не поступало, а оружие, это я точно знаю, было холостое. То есть попросту побрякушка.

И пообещал, что за такую популярность разговор чиновника с сыном будет жестким.

Чиновник отреагировал на выходку сына, устроившего пальбу на Кубани

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- Сделаю ему внушение, - заявил Александр Коклин тоном, не оставляющим в этом сомнения.

Напомним, инцидент у одного из питейных заведений поселка Белая Глина в Краснодарском крае произошел ночью, 27 сентября. Видимо, градус веселья в компании, решившей разрядить автомат в воздух, был таков, что позже видео славного вечера они выложили в сеть.

На кадрах двое плотных мужчин вынимают из багажника автомобиля (тоже внушительных размеров) огнестрельное оружие. И начинают палить им в воздух. Позже полиция начала разбираться, кто эти люди на видео и по какому случаю "фейерверк".

А популярность ролика в соцсетях не оставила возможности самому виновнику "банкета" остаться неузнанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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