«Я его взгрею»: Чиновник отреагировал на выходку сына, устроившего пальбу на Кубани
Глава Белоглинского района Краснодарского края Александр Коклин знает о том, что пальбу из автомата рядом с кафе устроил его сын Александр.
- Отрицательное отношение мое к этой ситуации, - поделился он с корреспондентом "КП" - Кубань". - Но никаких жалоб от населения на этот счет не поступало, а оружие, это я точно знаю, было холостое. То есть попросту побрякушка.
И пообещал, что за такую популярность разговор чиновника с сыном будет жестким.
Чиновник отреагировал на выходку сына, устроившего пальбу на Кубани
- Сделаю ему внушение, - заявил Александр Коклин тоном, не оставляющим в этом сомнения.
Напомним, инцидент у одного из питейных заведений поселка Белая Глина в Краснодарском крае произошел ночью, 27 сентября. Видимо, градус веселья в компании, решившей разрядить автомат в воздух, был таков, что позже видео славного вечера они выложили в сеть.
На кадрах двое плотных мужчин вынимают из багажника автомобиля (тоже внушительных размеров) огнестрельное оружие. И начинают палить им в воздух. Позже полиция начала разбираться, кто эти люди на видео и по какому случаю "фейерверк".
А популярность ролика в соцсетях не оставила возможности самому виновнику "банкета" остаться неузнанным.
ИСТОЧНИК KP.RU