2019-09-30T18:28:43+03:00
Общество

В Краснодаре с 1 ноября подорожают льготный проездной

Стоимость не повышалась с 2014 года
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Платить придется на 90 рублей больше.Платить придется на 90 рублей больше.
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О неизбежном увеличении стоимости проездных краснодарские пенсионеры заговорили еще летом. 8 июля в Краснодаре подорожал проезд в общественном транспорте - с 22 до 28 рублей. Однако повышение не коснулось льготных билетов, которые покупают пожилые люди.

И вот стало известно, что с 1 ноября пенсионерам за проездной придется выкладывать больше. Стоимость повышается сразу на 90 рублей. Таким образом, цена льготного билета повышается сразу на четверть.

- Льготная стоимость документа не увеличивалась с сентября 2014 года, несмотря на неоднократное повышение стоимости проезда на городском транспорте, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» оператор «Электронном билете Кубани».

НА ЗАМЕТКУ

В кубанской столице действует семь видов льготных проездных документов: на городской автобус; на троллейбус; на трамвай; на трамвай и троллейбус; на троллейбус и автобус; на трамвай и автобус; на трамвай, троллейбус и автобус.

Льготная стоимость проездных документов составляет не более 50% их расчетной стоимости и, согласно законодательству, подлежит ежегодному пересмотру.

Сколько придется заплатить за проездной:

- на автобус - 340 рублей;

- на троллейбус - 430 рублей;

- на трамвай - 430 рублей;

- на два вида транспорта - 540 рублей;

- проездной «3 в 1» - 670 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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