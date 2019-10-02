Сад на крыше, отдельная столовая и своя подстанция: как выглядит внутри Краснодарский краевой суд

Девять лет об этом здании ходили легенды. Ушлые фотографы поднимали в небо дроны, чтобы сфотографировать сад на крыше. Чтобы хоть одним глазком увидеть, какие шикарные условия у судьей. Поговаривали даже, что в здании Краснодарского краевого суда есть сауна, бассейн и чуть ли не мини-гостиница.

В кабинеты главного суда Кубани вход журналистам был запрещен – максимум, куда могли заглянуть – в залы заседаний. Ходить по этажам не разрешалось. И только с приходом нового председателя, двери дворца правосудия распахнулись! Летом на эту должность был назначен 43-летний Алексей Шипилов, которого перевели на Кубань из Белгородской области.

«Комсомолка» прошлась по всем этажам Краснодарского краевого суда и увидела, в каких именно условиях вершат судьбы кубанцев служители Фемиды.

7-этажное здание возведено в 2010 годуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

7-этажное здание возведено в 2010 году по самым современным строительным технологиям. Общая площадь – почти 33 тысячи квадратных метров. Оно оборудовано автоматической системой пожаротушения, системой контроля доступа, климатконтролем.

Есть собственная парковка для сотрудников на 110 мест

Это самое шикарное здание суда во всем Краснодарском крае. В нем 24 зала судебных заседаний, возле каждого установлены мягкие кресла для участников процесса.

Это самое шикарное здание суда во всем Краснодарском крае.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из 24 залов судебных заседаний – 11 для слушания уголовных дел (шесть из них оборудованы для присяжных заседателей) и 13 – для гражданских и административных.

Зал заседанийФото: Кирилл ВЕРШИНИН

10 залов заседаний оборудованы видеоконференцсвязью. В последнее время все больше судов края переходит на режим рассмотрения дел «через телевизор». Это удобно и не так затратно – не надо везти подсудимого из района в Краснодар.

Зал заседанийФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Некоторые из залов Краснодарского краевого суда оборудованы помещением для тайного свидетеля. Это окно, как раз для этого и есть. Человека за ним не видит никто в зале, зато тот, кто находится за стеклом, может наблюдать за всем, что происходит во время суда, не опасаясь, что его личность раскроется.

Окно для тайного свидетеляФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В этом зале, кстати, судили кущевскую банду цапков. Это один из самых больших залов суда . А так подсудимые видят то, что происходит в зале. Стекло, за которым они сидят – ударопрочное.

Место для подсудимыхФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Служители Фемиды с участниками процесса и теми, кто сидит на скамье подсудимых, не пересекаются. Для судей в здании отдельный коридор, через которые они попадают в зал.

Коридор для судейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А подсудимых доставляют в зал под конвоем на специальном лифте.

Если подсудимый находится под стражей, то его привозят в краевой суд и заседания он ждет в одной из этих камер на цокольном этаже. Всего для подсудимых 32 камеры и два санузла.

Камеры для подсудимыхФото: Иван ВИСЛОВ

А вот так выглядит совещательная комната.

Совещательная комнатаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На первом этаже - столовая и буфет. За стойкой можно выпить кофе, купить сок или бутерброд. Буфет работает с 10 утра и до обеда. Столовых в Краснодарском краевом суде две. Одна для сотрудников и посетителей, другая – для судей.

Столовая для сотрудников и посетителейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На фото – обычная столовая. Здесь выставляют блюда на обед. Готовит еду для суда комбинат питания, с которым заключен договор. Обычно сюда привозят уже готовые блюда.

А это – столовая для судей. Здесь только совершенно другой интерьер, а еда везде одинаковая.

Столовая для судейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Конференц-зал Краснодарского краевого суда.

Здесь, как в театре – партер и балкон! В конференц-зале проходят совещания, здесь подводят итоги года. Оборудован зал звукоизоляционными панелями, видео и аудиосвязью и рассчитан почти на 1000 мест. Последний раз тут представляли нового председателя Краснодарского краевого суда коллективу.

В коридорах главного суда Кубани легко запутаться, поэтому план эвакуации еще и своеобразная карта по этажам.

План эвакуацииФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На 6 этаже суда находится зал Президиума.

А в этом зале, тоже на шестом этаже, заседает Совет судей и квалификационная коллегия. Обычно тут решают судьбу своих коллег – служителей Фемиды.

Здесь заседает совет судейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Коридор 6 этажа суда.

Коридор 6 этажаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На крыше здания – собственная электростанция и все коммуникации. Чтобы грохот от них не доносился на улицу, тут установлены специальные шумоизоляционные экраны. В суде есть встроенная подстанция с двумя трансформаторами, максимальная мощность которых – 2200 киловат. Есть и отдельная дизельная установка.

Сауны, кстати, в суде нет. И гостиницы с бассейном – тоже. Зато есть музей истории Краснодарского краевого суда.

За этим столом сидели первые судьи Екатеринодара.

Стол первых судей ЕкатеринодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На всех этажах суда – шикарные мраморные перила.

Коридоры судаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А это - приемная председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова. Находится кабинет главного судьи Кубани на 6 этаже. За окном слева – тот самый знаменитый сад.

Приемная председателя Краснодарского краевого судаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Попасть в сад можно только из кабинета председателя - так уже спроектировали здание. Полюбоваться видом можно и из окна приемной.

Тот самый знаменитый сад, о котором все много говорят, но который мало кто виделФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сад на самом деле не такой уж и большой, как казалось. В нем растут туи, кипарисы, можжевельники. Вон та серая беседка – это место, где можно посидеть за столиком и отдохнуть. Но как стало известно «КП», у нового председателя суда на это совершенно нет времени.

Сад на крыше судаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кстати, перед приемной председателя – комната с диванами, в которой и ждут главного судью те, кто пришел к нему на прием.