2019-10-04T12:24:29+03:00
Происшествия

Все участники вооруженного захвата завода на Кубани задержаны

По некоторым данным, сейчас с ними работают правоохранители [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: очевидцев происшествия.Фото: очевидцев происшествия.
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Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарском краю «КП» - Кубань», личности всех участников вооруженного захвата завода на Кубани были установлены сразу же после происшествия в пятницу, 4 октября. Ориентировку правоохранительным органам рассылать даже не потребовалось.

По некоторым данным, сейчас все нападавшие на консервный завод задержаны. Речь идет о семерых налетчиках. Выехать за пределы города они не успели. Сейчас с ними работают правоохранители.

Фото: очевидцев происшествия.

Фото: очевидцев происшествия.

p> Напомним, утром 4 октября к заводу «Кубанские деликатесы» на четырех автомобилях приехали люди с огнестрельным оружием. Ворвавшись в здание предприятия, они открыли стрельбу, в результате которой пострадали трое охранников. Как уточнил источник, это не ЧОП, а сотрудники завода.

Один из них, 24-летний Нарек А. получил огнестрельное ранение головы, 31-летнего Ивана К. ранили в шею, а еще у 27-летнего Руслана М. пулей задеты кисть руки и предплечья.

24-летний Нарек получил самое серьезное ранение.

24-летний Нарек получил самое серьезное ранение.

Налетчики после стрельбы скрылись, однако далеко убежать им не удалось. Проверка по факту ЧП продолжается.

Отметим, предприятием в Славянске-на-Кубани в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка. На рынке завод уже более 16 лет.

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По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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