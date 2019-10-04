2019-10-04T18:31:42+03:00
Происшествия

Появилось видео с места вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы»

По словам очевидцев, когда захватчики начали стрелять, охранники открыли ответный огонь [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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На месте вооруженного нападения на консервном заводе в Славянске-на-Кубани продолжают работать следственно-оперативная группа. Напомним, утром 4 октября к «Кубанским деликатесам» на четырех машинах приехали люди с огнестрельным оружием. Ворвавшись в здание предприятия, они открыли стрельбу, в результате которой пострадали трое охранников. Как уточнил источник, это не ЧОП, а сотрудники завода.

Кроме того, появилось видео с предприятия, где вооруженные люди пытались совершить рейдерский захват.

Видео с места ЧП в Славянском районе..Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На кадрах видно, что на территории завода находятся только полиция. Сотрудники МВД изымают необходимые для следствия улики, осматривают найденное оружие.

Предварительно, у налетчиков были травматические пистолеты. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предварительно, у налетчиков были травматические пистолеты. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, налетчики использовали травматические пистолеты. Однако очевидцы говорят, что в руках у нападавших, скорее всего, было и огнестрельное оружие.

- Если вы внимательно посмотреть на вмятины и отверстия от пуль на металлическом ограждении, то появляются сомнения, что такое можно сделать травматическим пистолетом, - говорят местные жители. - Это похоже на следы от дроби.

Местные жители уверены, что у нападавших был и дробовик, но официально эту информацию не подтверждают.

Местные жители уверены, что у нападавших был и дробовик, но официально эту информацию не подтверждают.

К слову, на месте происшествия побывали и журналисты местной газеты «Заря Кубани», которые говорят, что захватчикам удалось пройти проходную и попасть внутрь здания. Кроме того, корреспондент пообщалась с одним из сотрудников предприятия. Мужчина, чье лицо скрыто, рассказал подробности вооруженного конфликта.

Вооруженное нападение в Славянске-на-Кубани. Видео: instagram.com/zariakubani.

- Приехала группа лиц, их было 20-30 человек, чтобы захватить завод, - говорит он в видео. - Когда налетчики начали стрелять, охранники открыли ответный огонь. Двое из нападавших получили ранения.

Однако в МВД информацию о таком количестве нападавших официально не подтверждают.

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По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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