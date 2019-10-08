2019-10-08T16:35:01+03:00
Общество

Отец мальчика-инвалида, избитого собственной матерью, написал отказную от сына

9-летнего Диму из Белореченска отправили в детский дом
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Диму поместят в спецучреждениеДиму поместят в спецучреждение
Изменить размер текста:

После лечения в больнице Белореченска Краснодарского края, куда 9-летний Дима Эйгель (фамилия изменена - авт.) попал со следами побоев от собственной матери, мальчик вынужден покинуть свой дом. Психически нездоровая 47-летняя мать Ирина Вихор лишена родительских прав. Правда, в ее случае это вряд ли можно счесть наказанием.

- Ребенок поступил в приемное отделение районной больницы с многочисленными ссадинами и ушибами, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Медики в тот же момент заявили о характере повреждений на теле мальчика в полицию. Началась проверка.

Оказалось, что соседи Ирины Вихор и ее малолетнего сынишки с синдромом Дауна давно бьют тревогу. Мать частенько прикладывала руку к и без того несчастному ребенку.

Соответствующая "история семейных отношений" была заведена и в местных соцслужбах.

- Однако никаких мер они не предпринимали, несмотря на фиксировавшееся плохое исполнение женщиной своих родительских обязанностях, - продолжают в прокуратуре.

Женщина воспитывала ребенка одна. Хотя официально у Димы есть отец, живущий в Белореченске.

- Прокуратура инициировала лишение матери мальчика родительских прав, - уточнили в ведомстве. - Решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение.

Дело в том, что родной отец ребенка, узнав об издевательствах над сыном, только развел руками.

- У меня новая семья, дети, а Дима нуждается в специальном уходе, - заявил Андрей Э.

И написал отказную, передав Диму в руки государственных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Юным сочинцам рассказали о профессии спасателя
В краевой столице запретят проезд автомобилей по улице Гоголя
«Краснодар Водоканал» опубликовал новые списки должников
Студент из Новороссийска стал призером международной олимпиады по информационным технологиям
Жителей Новороссийска поймали на крупной «обналичке» денег
Сочинцев предупредили об ухудшении погоды
Новым управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» назначен Борис Щуров
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
В Краснодарском крае капитально отремонтируют свыше 18 тысяч многоквартирных домов
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами
Губернатор Кубани поднялся выше в рейтинге глав субъектов РФ
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Кубанские стрелки взяли награды на всероссийских соревнованиях
Новая регистратура открылась в краснодарском онкодиспансере
Кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту
В бюджете Краснодара появились деньги на строительство двух школ и закупку 68 автобусов
В Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставов