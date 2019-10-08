Отец мальчика-инвалида, избитого собственной матерью, написал отказную от сына

После лечения в больнице Белореченска Краснодарского края, куда 9-летний Дима Эйгель (фамилия изменена - авт.) попал со следами побоев от собственной матери, мальчик вынужден покинуть свой дом. Психически нездоровая 47-летняя мать Ирина Вихор лишена родительских прав. Правда, в ее случае это вряд ли можно счесть наказанием.

- Ребенок поступил в приемное отделение районной больницы с многочисленными ссадинами и ушибами, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Медики в тот же момент заявили о характере повреждений на теле мальчика в полицию. Началась проверка.

Оказалось, что соседи Ирины Вихор и ее малолетнего сынишки с синдромом Дауна давно бьют тревогу. Мать частенько прикладывала руку к и без того несчастному ребенку.

Соответствующая "история семейных отношений" была заведена и в местных соцслужбах.

- Однако никаких мер они не предпринимали, несмотря на фиксировавшееся плохое исполнение женщиной своих родительских обязанностях, - продолжают в прокуратуре.

Женщина воспитывала ребенка одна. Хотя официально у Димы есть отец, живущий в Белореченске.

- Прокуратура инициировала лишение матери мальчика родительских прав, - уточнили в ведомстве. - Решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение.

Дело в том, что родной отец ребенка, узнав об издевательствах над сыном, только развел руками.

- У меня новая семья, дети, а Дима нуждается в специальном уходе, - заявил Андрей Э.

И написал отказную, передав Диму в руки государственных служб.