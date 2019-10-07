2019-10-07T09:49:51+03:00
Происшествия

На Кубани женщину, которая била своего 9-летнего ребенка, направят на лечение

Решается вопрос об ограничении ее в родительских правах
Александра ПОДУШКО
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На Кубани женщину, которая била своего 9-летнего ребенка, направят на лечениеНа Кубани женщину, которая била своего 9-летнего ребенка, направят на лечениеФото: Архив "КП"
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Прокуратура Краснодарского края проверила информацию об избиении 9-летнего мальчика в Белореченском районе.

Напомним, 27 сентября в приемное отделение ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» с множественными ушибами и ссадинами головы, конечностей доставили ребенка-инвалида. Было установлено, что его избила мать.

Ребенок проживал в неполной семье. У женщины имеется заболевание психики. Ранее в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района неоднократно поступали сведения о том, что ребенок находится в социально опасном положении, но никаких действий предпринято не было.

- Лишь после вмешательства прокуратуры мальчика изъяли из семьи. Решается вопрос об ограничении женщины в родительских правах и организации принудительного лечения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также главе муниципального образования, руководителю ОМВД России по Белореченском району вынесли представления, которые находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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