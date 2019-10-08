2019-10-08T16:50:57+03:00
Общество

Бывшего председателя суда в Анапе задержали за покушение на мошенничество в 64 миллиона рублей

Владимира Стародубцева ранее лишили всех чинов и регалий
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Владимир Стародубцев задержанВладимир Стародубцев задержан
Изменить размер текста:

Бывший судья Анапского районного суда Владимир Стародубцев задержан по подозрению в покушении на мошенничество. Ожидается, что вскоре следователи предъявят ему обвинение. Более того, правоохранители собираются посадить Стародубцева в СИЗО на время расследования.

По версии следствия, вместе со своим сыном и братом Стародубцев вымогал 64 млн рублей у собственника земельного участка под Анапой. Речь идет о куске земли в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. По информации, имеющейся у оперативников, самому судье принадлежит ресторан в этом уникальном природном месте. Стародубцевы строили его, несмотря на протесты общественности и экологов. Более того, за 50 миллионов рублей судья якобы взялся решить вопрос с законностью размещения здесь развлекательных и питейных заведений для остальных собственников. Но не успел. Один из тех, кому Стародубцев собирался оказывать покровительство, сдал судью правоохранителям. Некоторая сумма ему была передана фальшивыми купюрами. После этого в дом к Стародубцеву нагрянули оперативники.

Напомним, в марте квалификационная коллегия судей Краснодарского края была почти единодушна (только один из 14-ти членов сообщества высказался против) в своем решении сделать бывшего председателя районного суда Анапы Владимира Стародубцева фигурантом уголовного дела о групповом вымогательстве и покушении на мошенничество. Ранее глава районного суда был понижен до рядового служителя Фемиды.

Между тем, сам служитель Фемиды яростно боролся за свою честь, называя уголовные дела против себя и членов своей семьи, гонениями. Он заявлял, что действия оперативников, приехавших к нему с обыском сразу после заключения сделки с собственником земли на Утрише, незаконными. Аргументировал это неприкосновенностью своей и своего дома. С соответствующей жалобой он дошел до Верховного суда и просил судейское сообщество дождаться решения высшей инстанции. Но безуспешно.

- На заседании коллегии 20 марта 2019 года удовлетворено представление председателя Следственного Комитета Российской Федерации Бастрыкина, дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцева В.П. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ, - гласило итоговое решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

Позже Стародубцев был лишен и статуса судьи, и классного чина, и всех, причитающихся льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Юным сочинцам рассказали о профессии спасателя
В краевой столице запретят проезд автомобилей по улице Гоголя
«Краснодар Водоканал» опубликовал новые списки должников
Студент из Новороссийска стал призером международной олимпиады по информационным технологиям
Жителей Новороссийска поймали на крупной «обналичке» денег
Сочинцев предупредили об ухудшении погоды
Новым управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» назначен Борис Щуров
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
В Краснодарском крае капитально отремонтируют свыше 18 тысяч многоквартирных домов
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами
Губернатор Кубани поднялся выше в рейтинге глав субъектов РФ
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Кубанские стрелки взяли награды на всероссийских соревнованиях
Новая регистратура открылась в краснодарском онкодиспансере
Кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту
В бюджете Краснодара появились деньги на строительство двух школ и закупку 68 автобусов
В Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставов