Бывшего председателя суда в Анапе задержали за покушение на мошенничество в 64 миллиона рублей

Бывший судья Анапского районного суда Владимир Стародубцев задержан по подозрению в покушении на мошенничество. Ожидается, что вскоре следователи предъявят ему обвинение. Более того, правоохранители собираются посадить Стародубцева в СИЗО на время расследования.

По версии следствия, вместе со своим сыном и братом Стародубцев вымогал 64 млн рублей у собственника земельного участка под Анапой. Речь идет о куске земли в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. По информации, имеющейся у оперативников, самому судье принадлежит ресторан в этом уникальном природном месте. Стародубцевы строили его, несмотря на протесты общественности и экологов. Более того, за 50 миллионов рублей судья якобы взялся решить вопрос с законностью размещения здесь развлекательных и питейных заведений для остальных собственников. Но не успел. Один из тех, кому Стародубцев собирался оказывать покровительство, сдал судью правоохранителям. Некоторая сумма ему была передана фальшивыми купюрами. После этого в дом к Стародубцеву нагрянули оперативники.

Напомним, в марте квалификационная коллегия судей Краснодарского края была почти единодушна (только один из 14-ти членов сообщества высказался против) в своем решении сделать бывшего председателя районного суда Анапы Владимира Стародубцева фигурантом уголовного дела о групповом вымогательстве и покушении на мошенничество. Ранее глава районного суда был понижен до рядового служителя Фемиды.

Между тем, сам служитель Фемиды яростно боролся за свою честь, называя уголовные дела против себя и членов своей семьи, гонениями. Он заявлял, что действия оперативников, приехавших к нему с обыском сразу после заключения сделки с собственником земли на Утрише, незаконными. Аргументировал это неприкосновенностью своей и своего дома. С соответствующей жалобой он дошел до Верховного суда и просил судейское сообщество дождаться решения высшей инстанции. Но безуспешно.

- На заседании коллегии 20 марта 2019 года удовлетворено представление председателя Следственного Комитета Российской Федерации Бастрыкина, дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцева В.П. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ, - гласило итоговое решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

Позже Стародубцев был лишен и статуса судьи, и классного чина, и всех, причитающихся льгот.