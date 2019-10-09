Обвиняемому в краже часов у футболиста Ари грозит до 10 лет тюрьмы

В краевой столице прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Тимашевска. Он обвиняется в краже часов у известного футболиста.

По версии следствия, 6 января мужчина приехал на своем автомобиле к дому, расположенному по улице Энгельса. Здесь он припарковал свою машину и направился к частному жилищу, расположенному на соседней улице. Убедившись, что в доме никого нет, он проник в него через окно и похитил там 12 наручных часов.

Выяснилось, что злоумышленник ограбил известного футболиста – игрока ФК «Краснодар» Ари. Общая сумма ущерба оценивалась самим потерпевшим в 23 миллиона рублей. В среднем, каждый экземпляр обошелся футболисту в два миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили марку и номер автомобиля, который принадлежит подозреваемому. Мужчину задержали, когда он уже успел продать несколько часов, а другие экземпляры спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома.

-На местного жителя завели уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Материалы направили в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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