Полицейских, избивших задержанного за просьбу отвести в туалет, отдали под суд

Двух полицейских, сотрудника охраны объектов МВД Дмитрия Андрусенко и его 21-летнего напарника, инспектора ППС, будут судить за избиение задержанного. Их обвиняют сразу в серии должностных преступлений: применение насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц (п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ). Оба находились на суточном дежурстве в Армавирском отделе МВД.

- Расследование уголовного дела завершено, материалы уголовного дела направлены в суд, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло еще 3 марта, накануне вечером полицейский, сотрудник охраны объектов МВД, Дмитрий Андрусенко и его 21-летний напарник, инспектор ППС, доставили в райотдел 48-летнего «хулигана». В субботний вечер мужчина перебрал с алкоголем и за это попал в поле зрения правоохранителей. В камере, прямо в наручниках, он уснул. А с рассветом попросился по нужде.

- Оба полицейских в ответ на его просьбу вошли в камеру, где молодой инспектор ППС завернул задержанному руки за спиной, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - А Андрусенко начал истово бить возмутителя спокойствия в живот.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что ударов было не менее пяти. И они были такой силы, что у несчастного в буквальном смысле лопнул мочевой пузырь.

Очевидно, проситься в туалет мужчина больше не стал. А полицейские спокойно продолжили нести службу пока их не сменили. Заступившие вместо них коллеги нашли задержанного едва живым. Они вызвали скорую, которая увезла мужчину из тюрьмы прямо в больницу. Позже, придя в себя, о рассказал следователям, начавшим проверку, что Андрусенко пинал его ногами уже лежачего на полу.

- По результатам служебной проверки проведенной ОМВД РФ по Армавиру в апреле двое сотрудников полиции были уволены из органов внутренних дел в связи с проступком порочащим честь сотрудника, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

21-летнего инспектора ППС задержали и отправили в СИЗО сразу. Что касается более старшего его напарника Андрусенко, то он просто сбежал. Правда, скрывался он от следствия недолго. Как только на каждом столбу в Армавире появилось объявление о его розыске, его местонахождение обнаружилось.

Андрусенко посадили в изолятор, где ранее сидел несчастный избитый им задержанный. Там он проведет все время до вынесения приговора.