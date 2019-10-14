В Сочи побили мировой рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом

Вот уж у кого смелости точно не занимать, так это у бейсджамперов. Люди самых разных возрастов получают настоящее удовольствие, покоряя очередной мост или высотку. Но главная их цель, не подняться, а сигануть вниз. Они прыгают на веревке с мостов, заброшенных зданий, скал и даже воздушных шаров.

В Сочи для таких экстремалов даже организовывают фестиваль. Этот год не стал исключением. На праздник съехались тысячи любителей экстремального отдыха со всей России и не только. Прилетели любители прыжков из Франции, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции.

В последний день фестиваля участники прыгнули коллективно.

- C самого длинного подвесного пешеходного моста в России прыгнули одновременно 27 человек, - рассказывают в пресс-службе Skypark.

Массовый прыжок на мосту в Сочи.

Такой прыжок на профессиональном сленге называют «многовей». Прыгали спортсмены с моста Скайбридж, который расположен на высоте 207 метров от земли. Основной точкой для прыжков организаторы выбрали площадку BUNGY 207 в середине строения. К слову, все прошло, как и планировалось, никто из бейсджамперов не травмировался.

Таким образом, был установлен очередной мировой рекорд по прыжкам с парашютом с подвесного моста.

Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован также в Сочи. Одновременно в бездну шагнули 26 человек. Хотя спортсменов могло быть 27. Но в последний момент, один из участников не приехал.

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