В администрации поселка Мостовской объяснили ситуацию с «дорогой в никуда»

В соцсетях продолжают обсуждать «дорогу в никуда», которая была ровно сутки в Ореховой роще поселка Мостовской. Напомним, именно там во время прогулки прохожие обнаружили кусок асфальта посреди тропинки. Дорожники, решили местные жители, особо не заморачивались и уложили его прямо в грязь.

- И так сойдет! - произнес бы свою легендарную фразу Вовка из советского мультфильма.

Когда фото работы дорожников появилось в соцсетях, люди стали писать ироничные комментарии: «Дорога в никуда», «На большее денег не хватило», «А полностью уложить асфальт, слабо?»

О неудовлетворительной работе бригады, по всей видимости, узнали в администрации поселка. Через сутки после придания ситуации огласки, свежий «кусок дороги» исчез - весь асфальт убрали, оставив тропинку в том же виде, в каком она была до странного ремонта.

- После ремонта у рабочего подрядной организации остался асфальт, машину надо было освобождать, - объясняют произошедшее «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации поселка Мостовской. - Рабочий, ни с кем не посоветовавшись, взял и вывалил все на ту тропу, да еще и укатал. Естественно, когда мы об этом узнали, попросили его все убрать. Сделал он это за свой счет. Что касается этой тропы, то поверьте, асфальтировать ее сейчас не первоочередная задача. У нас 300 километров дорог, 80% из которых в гравийном исполнении. А той тропкой пользуется лишь те, кто спускается к реке.