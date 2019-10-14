В Новороссийске задержали со взрывчаткой бывшего «милиционера-правдоруба» Алексея Дымовского

Полиция это дело никак не комментирует, зато сам задержанный охотно рассказывает о причинах. Алексея Дымовского – того самого, который в 2009 году прославился те, что записал ролик, в котором рассказал о коррупции среди своих коллег-миллиционеров, задержали в Новороссийске.

Дымовского подозревают в хранении нескольких килограммов взрывчатки. Хотя версия самого задержанного иная - тротил он обнаружил в конце 2016 года по пути на карьер в районе Мефодиевки.

Тротил Алексей решил сдать спустя три года.

- Один из моих знакомых сообщил, что в подвале экспертно-криминалистического отдела полиции Новороссийска были обнаружены вещдоки, которые не были уничтожены по истечению срока давности, - рассказывает Алексей Дымовский. - В итоге их выбросили в овраг... Я нашел несколько сумок, где находилась взрывчатка, патроны, два мешка с коноплей, склянки из кустарной химлаборатории, переходники. Взрывчатку забрал с собой, а 14 октября решил сдать опасную находку правоохранителям, но меня задержали.

При этом Дымовский успел записать видео во время операции и выгрузить его у себя в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="878" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/737759" frameborder="0"></iframe> Майор Дымовский задержан в Новороссийске.

Почему взрывчатое вещество он сразу не сдал, а решил это сделать только спустя три года, Дымовский не поясняет.

- Он задержан сотрудниками полиции. На данном этапе проходит первичная проверка, - подтверждает информацию «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В дальнейшем будет решать вопрос о избрании ему меры пресечения.

Не исключено, что дело могут передать в СК.

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