Кубанские хирурги спасли жизнь 8-летнему мальчику

Сложную операцию провели врачи в Новороссийске. Там, в отделение детской хирургии Городской больницы поступил маленький пациент восьми лет. Мальчик жаловался на постоянные боли в животе.

- Мы не знаем, что происходит с ребенком. Уже второй день у сына непрекращающаяся тошнота и рвота, - от безысходности молила о помощи врачей мама школьника.

Медики взяли анализы, оперативно обследовали мальчика и пришли к выводу, что необходимо срочно делать операцию.

- Врачи поставили диагноз: врожденный гидронефроз, обструкция пиелоуретерального сегмента. При таком пороке нарушается проходимость мочи из лоханки в мочеточник.

Это провоцирует ухудшение циркуляции крови в почке и начинается ее атрофия, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Ребенку выбрали щадящий способ лечения. Впервые в городе хирурги провели лапароскопическую пиелопластику – через проколы удалили пораженные участки мочеточника, который впоследствии присоединили к лоханке почки.

- Послеоперационный период протекал без осложнений. Раньше подобные операции проводились через большие разрезы и активизировать пациентов приходилось в долгие сроки, - добавили в пресс-службе минздрава края.

Именно с помощью лапароскопической операции врачам удалось минимизировать операционные травмы. У ребенка не будет рубцов, и он сможет скорее вернутся к привычному образу жизни. Сейчас мальчик идет на поправку.

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