Кристине Шидуковой, убившей мужа во время побоев, не дают обжаловать суровый приговор суда

После приговора геленджикского районного суда 29-летняя Кристина Шидукова не отправилась по этапу. За убийство мужа Ахмеда Шидукова во время очередной семейной драки ей дали восемь лет тюрьмы. А маленького их сына передали на воспитание бабушке.

Взвесив все «за» и «против», органы опеки курортного города пришли к выводу, что Дамиру лучше остаться в привычной обстановке, когда мама надолго пропадет из его жизни.

- Сына передали матери Кристины — Ирине, - пояснили «КП» - Кубань» родные молодой женщины.

Однако сама осужденная женщина до сих пор находится в подвешенном состоянии — в одном из следственных изоляторов Краснодарского края она дожидается судьбоносного для себя решения. Убийца она все-таки или жертва?

- Защите Кристины не дают ознакомиться с протоколом судебного заседания, - говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - Несмотря на то что и у самой осужденной, и у нас есть право получить его копию на руки. Пока это удалось только мне. Но у Кристины три адвоката, двое из них по-прежнему пребывают в неведении. В итоге сроки подачи апелляционной жалобы на приговор судьи Садова затягиваются.

Напомним, в судебном процессе было доказано, что Кристина неоднократно подвергалась насилию со стороны своего мужа. Побои на ее теле были зафиксированы и в день гибели Ахмеда. Однако присяжные заседатели, 12 человек, не учли тот факт, что поведение Кристины в ту роковую ночь августа 2018 года было продиктовано необходимой самообороной. Они решили, что женщина не заслуживает снисхождения и вынесли обвинительный вердикт.

Кроме того, за освобождение женщины, жертвы семейного насилия, от уголовной ответственности ратовали сотни человек. Со своей петицией они обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

- Домашнее насилие в России - проблема, на которую принято закрывать глаза. При этом масштаб данной социальной проказы носит характер эпидемии. Согласно статистике Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, около 40% всех тяжких преступлений — преступления в семье, и в 93% их жертвами становятся женщины. По результатам опросов Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 16 млн женщин. Требуем не лишать свободы несправедливо обвиненную молодую мать Кристину Шидукову, - говорилось в обращении.

Ранее в адвокатском бюро, осуществлявшем защиту Кристины Шидуковой, заявляли о том, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной. На этом они планировали настаивать в вышестоящих инстанциях.

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