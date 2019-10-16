2019-10-16T16:43:40+03:00
Общество

Кристине Шидуковой, убившей мужа во время побоев, не дают обжаловать суровый приговор суда

Жительница Геленджика сидит в СИЗО четвертый месяц
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
У Кристины на свободе остался годовалый сын ДамирУ Кристины на свободе остался годовалый сын Дамир
Изменить размер текста:

После приговора геленджикского районного суда 29-летняя Кристина Шидукова не отправилась по этапу. За убийство мужа Ахмеда Шидукова во время очередной семейной драки ей дали восемь лет тюрьмы. А маленького их сына передали на воспитание бабушке.

Взвесив все «за» и «против», органы опеки курортного города пришли к выводу, что Дамиру лучше остаться в привычной обстановке, когда мама надолго пропадет из его жизни.

- Сына передали матери Кристины — Ирине, - пояснили «КП» - Кубань» родные молодой женщины.

Однако сама осужденная женщина до сих пор находится в подвешенном состоянии — в одном из следственных изоляторов Краснодарского края она дожидается судьбоносного для себя решения. Убийца она все-таки или жертва?

- Защите Кристины не дают ознакомиться с протоколом судебного заседания, - говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - Несмотря на то что и у самой осужденной, и у нас есть право получить его копию на руки. Пока это удалось только мне. Но у Кристины три адвоката, двое из них по-прежнему пребывают в неведении. В итоге сроки подачи апелляционной жалобы на приговор судьи Садова затягиваются.

Напомним, в судебном процессе было доказано, что Кристина неоднократно подвергалась насилию со стороны своего мужа. Побои на ее теле были зафиксированы и в день гибели Ахмеда. Однако присяжные заседатели, 12 человек, не учли тот факт, что поведение Кристины в ту роковую ночь августа 2018 года было продиктовано необходимой самообороной. Они решили, что женщина не заслуживает снисхождения и вынесли обвинительный вердикт.

Кроме того, за освобождение женщины, жертвы семейного насилия, от уголовной ответственности ратовали сотни человек. Со своей петицией они обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

- Домашнее насилие в России - проблема, на которую принято закрывать глаза. При этом масштаб данной социальной проказы носит характер эпидемии. Согласно статистике Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, около 40% всех тяжких преступлений — преступления в семье, и в 93% их жертвами становятся женщины. По результатам опросов Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 16 млн женщин. Требуем не лишать свободы несправедливо обвиненную молодую мать Кристину Шидукову, - говорилось в обращении.

Ранее в адвокатском бюро, осуществлявшем защиту Кристины Шидуковой, заявляли о том, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной. На этом они планировали настаивать в вышестоящих инстанциях.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Пинал ногами и унижал»: в Геленджике судят молодую мать, нанесшую смертельный удар своему мужу во время очередных побоев

28-летнюю Кристину Шидукову обвиняют в тяжком умышленном преступлении (подробнее)

Почти 100 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить от тюрьмы молодую мать, убившую мужа

В суде, где рассматривается дело Кристины Шидуковой, защита заявила отвод председательствующего (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из Казани в Геленджик стартуют прямые авиарейсы
В Сочи назначены судьи Третьего апелляционного суда
В краснодарском парке установили якорь-памятник
На Кубани гаишники провели профилактическую беседу с водителями автобусов
В Калининском округе Краснодара появятся поселковые советы
Следком проводит проверку по факту отравления газом трех человек в Усть-Лабинске
В поисках лучшего жилья: как не оступиться молодой семье?
В Сочи отремонтированную набережную откроют к Новому году
Жители ЖК «Георгиевский» остались без отопления из-за смерти владельца котельной
Альфа-Банк откроет отделения будущего
В Краснодаре двух экс-полицейских осудили за попытку получить взятку
В Мостовском районе разыскали женщину, пропавшую в лесу
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
«Ахун, ты ли это?»: житель Адыгеи встретил на дороге леопарда
На Кубани алиментщица осталась без квартиры
ВТБ профинансирует строительство ЖК «Панова Парк» в Самаре
Сочинца, стрелявшего в своего знакомого из-за оскорбления, осудили на 6,5 лет
На Кубани гадюка в стойке проехала на капоте автомобиля больше 100 километров
В Сочи спасатели сняли застрявшую на дереве 11-летнюю девочку
Заместитель в сельской администрации увеличил себе зарплату пока остался вместо главы
В Анапе полиция поймала похитительницу ноутбука
Что-то взгрустнулось: в Краснодаре мужчина разнес съемную квартиру из-за депрессии
В контактном зоопарке Краснодара лиса укусила ребенка
В Сочи в честь советского разведчика Барковского назовут безымянную вершину
В Сочи из-за пожара в здании на территории воинской части эвакуировали 20 человек
В Краснодаре четвертые сутки разыскивают 74-летнего мужчину
В Новороссийске спасатели эвакуировали сорвавшегося с горы туриста
Участок трассы М4 «Дон» под Краснодаром закроют с 5 ноября