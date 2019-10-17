На Кубани каждая 8-я женщина сталкивается с раком молочной железы
В эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о проблемах диагностики и предотвращения этого вида онкологии
"Здоровый разговор"
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На Кубани каждая 8-я женщина сталкивается с раком молочной железы. Многие из них - на поздней стадии, когда врачи уже бессильны. Неужели у нас до сих пор не нашли способ предупреждать болезнь и ее развитие? Поговорим об этом с ведущими специалистами в этой области. Начало эфира в 12:03.
Ждем заинтересованных звонков: 8 (861) 997-7-997!
ИСТОЧНИК KP.RU