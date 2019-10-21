2019-10-21T13:09:50+03:00
Общество

«Упал в яму, но не знал где»: в Краснодаре спустя 8 дней после пропажи нашли 74-летнего мужчину

Обессилевшего пенсионера обнаружили дети, игравшие в прятки [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments2
Шитюк Василий Федорович. Фото: УМВД по Краснодару.Шитюк Василий Федорович. Фото: УМВД по Краснодару.
Изменить размер текста:

За поисками 74-летнего Василия Федоровича Шитюка, который пропал 8 дней назад, следили десятки людей. 13 октября около 16:00 пожилой мужчина вышел из дома на улице Селезнева, однако, куда он направился, было неизвестно.

- По телефону своей встревоженной жене он рассказал, что заблудился, упал в яму и не может выбраться, - рассказывают «КП» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае Екатерина Корольчук. - Василий Федорович был на связи почти до полудня 14 октября. В 11:10 утра он сумел позвонить на 112 и попросить помощи, вот только описать место не смог.

Сложность была еще и в том, что пенсионер страдает потерей памяти, а значит, мог просто не понимать, где находится. Поисками мужчины занимались не только родственники Василия Шитюка, но и правоохранители. Вечером 15 октября присоединились и волонтеры.

- Мы узнали о поиске, когда телефон уже больше суток был выключен, а уставшая жена и соседи обследовали практически всю ближайшую к дому территорию, причем не один раз, - продолжает Екатерина Корольчук. - Этот поиск мог бы закончиться за считанные часы, если бы у полиции и служб спасения была возможность запеленговать телефон. Увы, действующее законодательство подразумевает только длинный маршрут: через решение суда, которое приходится ждать несколько дней, а иногда и несколько недель.

8 дней неравнодушные люди искали яму, куда мог упасть дедушка. Шерстили каждый двор, обследовали все ближайшие стройплощадки.

- Каждый день мы расширяли зону, захватывали новые улицы и кварталы, но людей катастрофически не хватало, - добавляют волонтеры. - Полное отсутствие свидетельств говорило об одном - дедушка не перемещается по городу.

Именно здесь за высокими кустами обнаружили мужчину. Фото: "Лиза Алерт"

Именно здесь за высокими кустами обнаружили мужчину. Фото: "Лиза Алерт"

20 октября пришли хорошие новости - Василий Федорович найден. Обнаружили его дети в районе улицы 2-й Заречной на КСК - в 4,5 километрах от собственного дома пенсионера. Школьники играли в прятки и забрались глубоко в кусты, где они и увидели обессилевшего мужчину. Ребятня позвала на помощь взрослых, они, в свою очередь, сообщили о найденном пенсионере в полицию.

До ближайшего дома - около 100 метров.

До ближайшего дома - около 100 метров.

- Поступила информация от местных жителей о доносящихся посторонних звуках со стороны кустов, расположенных за гаражами во 2-м Заречном проезде, - прокомментировал «КП» - Кубань» представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Сотрудники патрульно-постовой службы провели осмотр территории, где обнаружили пропавшего пенсионера. Его госпитализировали.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина сейчас находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

- Мы желаем дедушке Васе скорейшего выздоровления и богатырского здоровья. Он боец, он продержался неделю, - сказали волонтеры поискового отряда.

Карта поисков.

Карта поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: За мое здоровье - минералку без газа! Не курить - даже во сне! И пусть снится только жена, иногда - женщины из «Комсомолки»!
С такими пожеланиями экс-главсанврач страны обратился к нашему обозревателю в собственный день рождения [аудио]
Мария Захарова: Интерес к внешней политике у молодежи есть!
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел ответила на вопросы участников III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение», который Федеральное агентство по делам национальностей проводит в Подмосковье
Новости 24
На Кубани за нарушение антикоррупционного законодательства оштрафовали две фирмы
В Калининском районе парень ограбил знакомую
Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards
Баба Яга готовится отметить День рождения в «Сочи Парке»
На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики
В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате
ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО
В Анапе стартовал слет юных экологов
В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов
На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн
В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Театральный город»
Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне
В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки
В Новокубанском районе 57-летний мужчина убил супругу и тещу
Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов
В Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу
В Мостовском районе туристка упала с 5-метрового водопада
В Лабинском районе водитель мотоцикла врезался в трактор
В Краснодаре задержали молодых людей, которые занимались пропагандой наркотиков
Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в форуме «Дело за малым!» за два дня
У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаны
Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала