«Упал в яму, но не знал где»: в Краснодаре спустя 8 дней после пропажи нашли 74-летнего мужчину

За поисками 74-летнего Василия Федоровича Шитюка, который пропал 8 дней назад, следили десятки людей. 13 октября около 16:00 пожилой мужчина вышел из дома на улице Селезнева, однако, куда он направился, было неизвестно.

- По телефону своей встревоженной жене он рассказал, что заблудился, упал в яму и не может выбраться, - рассказывают «КП» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае Екатерина Корольчук. - Василий Федорович был на связи почти до полудня 14 октября. В 11:10 утра он сумел позвонить на 112 и попросить помощи, вот только описать место не смог.

Сложность была еще и в том, что пенсионер страдает потерей памяти, а значит, мог просто не понимать, где находится. Поисками мужчины занимались не только родственники Василия Шитюка, но и правоохранители. Вечером 15 октября присоединились и волонтеры.

- Мы узнали о поиске, когда телефон уже больше суток был выключен, а уставшая жена и соседи обследовали практически всю ближайшую к дому территорию, причем не один раз, - продолжает Екатерина Корольчук. - Этот поиск мог бы закончиться за считанные часы, если бы у полиции и служб спасения была возможность запеленговать телефон. Увы, действующее законодательство подразумевает только длинный маршрут: через решение суда, которое приходится ждать несколько дней, а иногда и несколько недель.

8 дней неравнодушные люди искали яму, куда мог упасть дедушка. Шерстили каждый двор, обследовали все ближайшие стройплощадки.

- Каждый день мы расширяли зону, захватывали новые улицы и кварталы, но людей катастрофически не хватало, - добавляют волонтеры. - Полное отсутствие свидетельств говорило об одном - дедушка не перемещается по городу.

Именно здесь за высокими кустами обнаружили мужчину. Фото: "Лиза Алерт"

20 октября пришли хорошие новости - Василий Федорович найден. Обнаружили его дети в районе улицы 2-й Заречной на КСК - в 4,5 километрах от собственного дома пенсионера. Школьники играли в прятки и забрались глубоко в кусты, где они и увидели обессилевшего мужчину. Ребятня позвала на помощь взрослых, они, в свою очередь, сообщили о найденном пенсионере в полицию.

До ближайшего дома - около 100 метров.

- Поступила информация от местных жителей о доносящихся посторонних звуках со стороны кустов, расположенных за гаражами во 2-м Заречном проезде, - прокомментировал «КП» - Кубань» представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Сотрудники патрульно-постовой службы провели осмотр территории, где обнаружили пропавшего пенсионера. Его госпитализировали.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина сейчас находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

- Мы желаем дедушке Васе скорейшего выздоровления и богатырского здоровья. Он боец, он продержался неделю, - сказали волонтеры поискового отряда.