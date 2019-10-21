Департамент ветеринарии Краснодарского края: «Зараженное мясо, привезенное из Ставрополья, уничтожено»

О том, что ставропольское мясо, зараженное африканской чумой, попало на кубанские прилавки, стало известно на прошлой неделе. 19 октября вирус обнаружили в пробах продукции «Юг Роскошной Промышленности», которую привезли в Тихорецкий район. А позже выяснилось, что доставили ее и в Апшеронский район.

К счастью, никто из жителей приобрести некачественный товар не успел. Все зараженное мясо тут же изъяли из оборота. А межрайонная прокуратура начала проверку.

В департаменте ветеринарии Краснодарского края поспешили успокоить - ситуация на Кубани остается стабильной.

- 16 октября поступила информация о падеже свиней из-за африканской чумы свиней на ферме СПК колхоз «Терновское» в селе Труновском Ставропольского края, - говорят в ведомстве. - Мы провели тщательный анализ поступившей в Краснодарский край мясной продукции, произведенной из мяса зараженных АЧС животных с фермы.

От всей некачественной продукции избавились, а на ферме уничтожили всех свиней. Дело в том, что вирус не погибает при заморозке, гниении или высушивании. Именно поэтому зараженных животных принято сжигать, потому что иначе их останки могут заразить других свиней. Сейчас в очаге проводят чистку и дезинфекцию.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Животные, подхватившие этот вирус, умирают в мучениях через 3 — 5 дней после заражения. Самостоятельно узнать, есть ли в мясе вирус АЧС, нельзя. Для этого образцы свинины отправляются в лаборатории. В мире не существует вакцины, а также средств для лечения и профилактики этого вируса. Однако для здоровья людей АЧС не опасен.