2019-10-19T18:01:16+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе в пробах мяса обнаружили вирус африканской чумы свиней

Прокуратура по данному факту начала проверку
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе в пробах мяса обнаружили вирус африканской чумы свинейВ Тихорецком районе в пробах мяса обнаружили вирус африканской чумы свинейФото: Архив "КП"
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В Тихорецком районе 19 октября вирус африканской чумы свиней был обнаружен в пробах мяса, производства ООО «Юг Роскошной Промышленности». Сюда продукция была завезена из Ставропольского края.

- Все зараженное мясо изъято из оборота, очаг вируса локализован, выполняются все необходимые мероприятия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения ветеринарного законодательства и деятельности инстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов.

Напомним, учащиеся краснодарского вуза сообщают о массовом отравлении водой. Однако в региональном Роспотребнадзоре опровергли информацию об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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