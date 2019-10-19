СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-19T18:01:16+03:00

В Тихорецком районе в пробах мяса обнаружили вирус африканской чумы свиней Фото: Архив "КП"

Прокуратура по данному факту начала проверку

Изменить размер текста: A A

В Тихорецком районе 19 октября вирус африканской чумы свиней был обнаружен в пробах мяса, производства ООО «Юг Роскошной Промышленности». Сюда продукция была завезена из Ставропольского края.

- Все зараженное мясо изъято из оборота, очаг вируса локализован, выполняются все необходимые мероприятия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения ветеринарного законодательства и деятельности инстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов.

Напомним, учащиеся краснодарского вуза сообщают о массовом отравлении водой. Однако в региональном Роспотребнадзоре опровергли информацию об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU