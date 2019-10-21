В Новокубанском районе экс-депутат предстанет перед судом за убийство супруги и тещи

Эта семейная драма развернулась еще в декабре 2018 года в маленьком поселке Восход Новокубанского района. В одном из частных домов нашли два истерзанных тела. У 55-летней женщины - многочисленные ножевые ранения, ее 81-летняя мать получила сильнейший удар по голове. Соседи гадали, кто так жестоко мог расправиться с женщинами, кому они могли перейти дорогу.

Именно здесь ранее жил мужчина.

Обвиняемым оказался муж и зять покойных - 56-летний Сергей Никитин. Мужчину в поселке знали многие. Он - местный политик. В 2014 году его избрали депутатом Совета Ковалевского сельского поселения Новокубанского района третьего созыва. Сам же Сергей работал на местном заводе управляющим.

Мужчину в поселке знали многие. Фото: vk.com/podslushanonkb

Сначала он хотел скрываться в Ростове, но все же передумал и сдался в полицию. Уже на допросе мужчина объяснил, что 9 декабря он с женой выпивал. Вскоре они начали ссориться из-за финансовых проблем. Мужчина разозлился и несколько раз ударил кулаками по голове супругу. Женщина хотела убежать, но не успела. Мужчина до смерти забил ее ножом.

Женщин похоронили на местном кладбище.

После этого обвиняемый решил убить пенсионерку, которая стала свидетелем преступления. Он несколько раз ударил ее стеклянной бутылкой по голове.

- Он дал признательные показания и сообщил следователю обстоятельства убийств супруги и ее матери, - прокомментировали в СУ СК по региону.

Совсем скоро Сергей Никитин предстанет перед судом. В случае, если признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.