2019-10-21T14:45:59+03:00
Звезды

В горах Сочи снимают продолжение сказки «Последний богатырь»

Премьера состоится в декабре 2020 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Съемки проходили с 10 по 19 октября Фото: Сочинский национальный паркСъемки проходили с 10 по 19 октября Фото: Сочинский национальный парк
Изменить размер текста:

Съемочная группа нашумевшего фильма «Последний богатырь» вернулась в Сочинский национальный парк, чтобы снять продолжение сказки, вышедшей на экраны в 2017-м году. Авторов картины вдохновили местные пейзажи, живописные горы, скалы и невероятный осенний лес. Здесь развернется одна из сюжетных линий фильма «Последний богатырь: Корень зла», который выйдет на большие экраны в декабре 2020 года.

- Съемки на территории парка велись с 10 по 19 октября, строго при условии соблюдения природоохранного законодательства. Съемочная команда не только соблюдает все требования и правила поведения в национальном парке, но и особенно бережно относится к природному реквизиту для съемок, - сообщают в Сочинском национальном парке.

Для съемок из реки подняли дерево Фото: Сочинский национальный парк

Для съемок из реки подняли дерево Фото: Сочинский национальный парк

Ни одно дерево и ни один куст не пострадали. Для одной из сцен, где требовался срубленный ствол, специально было поднято потопленное бревно, чтобы сохранить живые растения. При этом уникальный ландшафт нацпарка запечатлен в первозданном виде во всем великолепии.

«Последний богатырь» - это история об обычном парне по имени Иван, который неожиданно оказался в сказочной стране Белогорье, открыл в себе богатырские отвагу и решительность, встретил друзей и нашел настоящую любовь. Главную роль в фильме исполняет Виктор Хориняк, а Василису играет Мила Сивацкая.

- Мы глубже погрузились в мир Белогорья, узнали его тайны, познакомились с новыми неожиданными персонажами. На мой взгляд второй фильм будет лучше, чем первый. Смешнее, интереснее, глубже. Это будет отличное кино для всей семьи, - говорит продюсер фильма Виталий Шляппо.

Съемки проходили с 10 по 19 октября Фото: Сочинский национальный парк

Съемки проходили с 10 по 19 октября Фото: Сочинский национальный парк

В новом фильме авторы обещают показать необычное прочтение хорошо известного всем с детства Колобка. Будет и неожиданный образ Роголеба, человека-корня, колдуна, забытого и отвергнутого жителями Белогорья. Появится новый яркий персонаж – Финист Ясный Сокол.

Напомним, что фильм «Последний богатырь» вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года, и обновил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи снимут продолжение фильма «Последний богатырь»

Начало съемок запланировано на июль. Они пройдут в павильонах и среди декораций. Но фрагменты будут снимать в горах Краснодарского края близ Сочи и в предгорьях Урала. Кстати, съемки первой части также проходили на Юге России – в Сочинском национальном парке, Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгее (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани работницу почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 85 тысяч рублей
Полиция начала проверку после массовой потасовки на турнире MMA в Сочи
На Кубани за нарушение антикоррупционного законодательства оштрафовали две фирмы
В Калининском районе парень ограбил знакомую
Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards
Баба Яга готовится отметить День рождения в «Сочи Парке»
На Кубани полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали наркотики
В Туапсе работникам организации выплатили долг по зарплате
ВТБ выступил партнером крупнейшего форума для предпринимателей в ЮФО
В Анапе стартовал слет юных экологов
В Краснодарском крае средняя зарплата увеличилась на 6,7 процентов
На Кубани урожай риса в этом году достиг почти 950 тысяч тонн
В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Театральный город»
Покрас Лампас расписывает площадь на Красной Поляне
В Армавире первоклассник попал под колеса иномарки
В Новокубанском районе 57-летний мужчина убил супругу и тещу
Жителя Кубани оштрафовали за распространение в Интернете экстремистских материалов
В Краснодаре водитель легковушки сбил 11-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу
В Мостовском районе туристка упала с 5-метрового водопада
В Лабинском районе водитель мотоцикла врезался в трактор
В Краснодаре задержали молодых людей, которые занимались пропагандой наркотиков
Более 25 тысяч предпринимателей приняли участие в форуме «Дело за малым!» за два дня
У жителя Усть-Лабинского района нашли 200 граммов марихуаны
Эксперты компании «Яндекс» провели мастер-класс на форуме «Дело за малым!»
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала