В горах Сочи снимают продолжение сказки «Последний богатырь»

Съемочная группа нашумевшего фильма «Последний богатырь» вернулась в Сочинский национальный парк, чтобы снять продолжение сказки, вышедшей на экраны в 2017-м году. Авторов картины вдохновили местные пейзажи, живописные горы, скалы и невероятный осенний лес. Здесь развернется одна из сюжетных линий фильма «Последний богатырь: Корень зла», который выйдет на большие экраны в декабре 2020 года.

- Съемки на территории парка велись с 10 по 19 октября, строго при условии соблюдения природоохранного законодательства. Съемочная команда не только соблюдает все требования и правила поведения в национальном парке, но и особенно бережно относится к природному реквизиту для съемок, - сообщают в Сочинском национальном парке.

Для съемок из реки подняли дерево Фото: Сочинский национальный парк

Ни одно дерево и ни один куст не пострадали. Для одной из сцен, где требовался срубленный ствол, специально было поднято потопленное бревно, чтобы сохранить живые растения. При этом уникальный ландшафт нацпарка запечатлен в первозданном виде во всем великолепии.

«Последний богатырь» - это история об обычном парне по имени Иван, который неожиданно оказался в сказочной стране Белогорье, открыл в себе богатырские отвагу и решительность, встретил друзей и нашел настоящую любовь. Главную роль в фильме исполняет Виктор Хориняк, а Василису играет Мила Сивацкая.

- Мы глубже погрузились в мир Белогорья, узнали его тайны, познакомились с новыми неожиданными персонажами. На мой взгляд второй фильм будет лучше, чем первый. Смешнее, интереснее, глубже. Это будет отличное кино для всей семьи, - говорит продюсер фильма Виталий Шляппо.

Съемки проходили с 10 по 19 октября Фото: Сочинский национальный парк

В новом фильме авторы обещают показать необычное прочтение хорошо известного всем с детства Колобка. Будет и неожиданный образ Роголеба, человека-корня, колдуна, забытого и отвергнутого жителями Белогорья. Появится новый яркий персонаж – Финист Ясный Сокол.

Напомним, что фильм «Последний богатырь» вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года, и обновил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи снимут продолжение фильма «Последний богатырь»

Начало съемок запланировано на июль. Они пройдут в павильонах и среди декораций. Но фрагменты будут снимать в горах Краснодарского края близ Сочи и в предгорьях Урала. Кстати, съемки первой части также проходили на Юге России – в Сочинском национальном парке, Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгее (читайте далее)