Пробы воздуха в Северском районе, где обнаружено превышение сероводорода, будут брать круглосуточно

Впервые за последний месяц жители поселка Афипский в 18 километрах от Краснодара дышали полной грудью. По крайней мере, телефоны единой диспетчерской службы в районной администрации трезвонили реже. А отчет на странице главы Адама Джарима в Instagram фиксировал не только жалобы, но и благодарности...за чистый воздух.

- Вот именно сейчас можно даже окна открыть, нет такого едкого химического смога как предыдущие три дня. Так кто же травил нас эти дни? Притом, только с вечера до утра. Днем такого выраженного запаха не было, - пишет Наталья Батеева.

Выяснить, что все эти дни источало удушающий запах сероводорода и аммиака, так и не удалось. На специально созданном с этой целью заседании комиссии при главе района руководство Афипского нефтезавода (жители ближайшего к нему населенного пункта больше всех страдали от зловония) призналось, что на предприятии проводились ремонтные работы, но в рамках экологических норм.

- Сейчас они завершены, пропарка оборудования закончена, - заявил представитель НПЗ Сергей Сюткин. - Вреда природе нанесено не было.

Однако в Роспотребнадзоре все-таки зафиксировали некоторое превышение норм сероводорода в воздухе. Правда, его содержание, уверяют в ведомстве, никак не сказывается на здоровье.

- Просто запах сероводорода неприятный, - рассказала "КП" - Кубань" пресс-секретарь регионального управления Ирина Воронкова.

Между тем, было принято решение каждые три часа, начиная со вчерашнего дня, 23 октября, делать замеры воздуха в трех разных точках, чтобы картина была максимально объективной. И пока беспокоиться жителям, говорят в ведомстве, нечего.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

На самом деле технологии устранения запахов химических производств в России вполне способны избавить от дискомфорта и местных жителей, и власти, и владельцев заводов. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал глава московской компании "Эколо" Сергей Свистсков.

- Вы знаете, в нашей практике был случай, когда жителей раздражал запах кофе, исходивший от соседнего предприятия по его фасовке. Даже приятный аромат сложно выносить, когда он становится навязчивым. Что уж говорить о том, когда это зловоние?! Но стоит только захотеть потратить на это некоторую сумму денег, - рассказал он в эфире. - Наши технологи непосредственно на производстве находят источник неприятных запахов и устанавливают фильтры. Их существует великое множество. Гиганты нефтепроизводства нуждаются еще в согласовании изменений своих конструкций в проектных институтах. Но эти проблемы решаемы.

Тема дня: Чем пахнет Краснодар? - Краснодар - 23.10.2019 00:00 00:00

На практике общественное мнение заставляет местные власти форсировать установку подобных фильтров.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

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