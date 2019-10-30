Власти Кубани выделили 1 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков

Фонд защиты обманутых дольщиков Краснодарского края получил из регионального бюджета 1 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Данная структура создана в октябре в интересах тех, кто оказался обманутым недобросовестными девелоперами. Это стало следующим шагом после того, как в регионе заработал онлайн реестр проблемных объектов, расположенных на территории Кубани.

- После создания этого списка стали понятны масштабы проблемы. В крае начали предпринимать систематические шаги по ее решению. Это – и возбуждение уголовных дел в отношении застройщиков-аферистов, и поиск инвесторов, которые будут достраивать проблемные объекты, и, конечно же, краевой закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Региональный фонд займется финансированием работ на инвестиционно-непривлекательных объектах долевого строительства на территории края, что должно в течении нескольких лет полностью решить проблему обманутых дольщиков.

В данный момент в реестре насчитывается 64 долгостроя. Первый этап реализации программы предусматривает завершение 11 объектов, которые включают в себя 26 литеров, общей площадью свыше 450 тысяч кв. метров. Они располагаются на территории Краснодара, а также Тимашевского и Туапсинского районов.

Напомним, в Краснодаре суд снял арест с земель, находящихся под ЖК «Мультиплекс Кино». С таким ходатайством обратилась администрация краевого центра. Теперь новый инвестор сможет приступить к достройке многоквартирных домов. Стоит отметить, что арест на земельные участки наложили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

Стоит добавить, что в краевой столице из под домашнего ареста сбежал Антон Остринский. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых комплексов «Мир» и «Луч» в Краснодаре. В общей сложности в этих домах - более чем три тысячи квартир. Договоры с дольщиками руководители ООО «Остринский» (в последующем переименованного в ООО «Юг – Стройка») заключали в рамках 214-го Федерального закона.