Дольщики оказались не против: как застройщик Остринский сбежал из-под ареста

Эти кадры уже видели многие краснодарцы. На них ничего примечательного на первый взгляд - мужчина выпрыгивает из окна квартиры на первом этаже и спешно удаляется из вида. И никому не было бы дела до записи с камеры видеонаблюдения, если бы ее героем не оказался известный застройщик Антон Остринский, который с декабря прошлого года находился на скамье подсудимых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/740359" frameborder="0"></iframe> Застройщик Остринский сбежал из-под ареста в Краснодаре.

Тогда Остринского и его партнера Рафика Нерсесяна обвинили в особо крупном мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Мир» и «Луч» в Краснодаре. В общей сложности в этих домах - более чем три тысячи квартир! Договоры с дольщиками руководители ООО «Остринский» (в последующем переименованного в ООО «Юг – Стройка») заключали в рамках 214-го Федерального закона.

- С целью создания для граждан видимости строительства комплексов руководителями денежные средства частично потрачены на возведение объектов, а оставшиеся - похищены. Сумма ущерба составила порядка 800 млн рублей, - рассказали «КП»-Кубань» в краевой прокуратуре.

36-летний Антон Остринский – сын депутата городского собрания Сочи от «Единой России» Леонида Остринского - изначально был под подпиской о невыезде, но с осени 2017-го до недавнего времени находился под стражей, а все его имущество оказалось под арестом. Однако в октябре Прикубанский суд смягчил меру пресечения застройщику и перевел обвиняемого под домашний арест, который он должен был отбывать в съемной квартире на улице Архитектора Ишунина в Фестивальном микрорайоне Краснодара.

- Не дожидаясь постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции и применения технических средств контроля в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемый скрылся из своей квартиры, - сообщили в УФСИН Краснодарского края.

Остринский воспользовался заминкой при заезде в квартиру, просто выпрыгнул в окно и скрылся в неизвестном направлении. Теперь он объявлен в федеральный розыск. Правда, у некоторых дольщиков есть сомнения в том, что Антон Остринский все еще находится в России.

КВАРТИРУ СНЯЛА МАМА

Стройка жилого комплекса «Мир» замедлилась еще в 2016-м году, несмотря на то, что было заключено 807 договоров с дольщиками. Сначала сроки сдачи переносились, а затем работы полностью прекратились. Дольщики забили тревогу и добились возбуждения уголовного дела о мошенничестве, а после стали массово подавать гражданские иски к застройщику.

- В нашу группу дольщиков вошел юрист, который убедил многих отозвать иски. Возможно, и это повлияло на решение суда изменить меру пресечения для Остринского, - рассказал «КП»-Кубань» председатель ЖК «Мир» Андрей Прончатов.

Адвокаты Остринского заявили ходатайство о смягчении меры пресечения для Антона Остринского в Прикубанском суде Краснодара 24 октября. В этот момент на заседании присутствовали всего четверо обманутых дольщиков (до этого ходило больше, но со временем люди начали терять интересен к протокольным заседаниям, ведь на них до этого момента мало что решалось), а подсудимые впервые за долгое время присутствовали в зале лично, а не по видеосвязи.

- Адвокаты рассказали, что Остринский воспитывает малолетних детей и у него проблемы со здоровьем – гипертония и что-то с сердцем. На вопрос судьи о том, где подсудимый будет жить, они ответили, что 68-летняя мать Антона Остринского сняла квартиру на первом этаже в доме номер 6 на улице Архитектора Ишунина за ежемесячную плату в 25 тысяч рублей. Правда, на заседание его мама не явилась, - рассказывает «КП»-Кубань» дольщица Елена Ширвене.

Сторона защиты рассказывала, что Остринский готов достроить проблемные дома и у него уже есть целый список инвесторов. После этого судья Светлана Бостанова спросила, не возражают ли потерпевшие против перевода застройщика под домашний арест.

- Из четверых присутствовавших возразила только я, остальные были не против. Правда, почему-то остальные сотни потерпевших об этом не спрашивали, во всяком случае, я об этом не знаю. В итоге судья объявила перерыв до 11 часов 25 октября, - продолжает Елена.

На следующий день в суд пришли только двое потерпевших. Прокурор призывала не изменять меру пресечения для Остринского, но суд все же решил отпустить застройщика под домашний арест. При этом его партнер Рафик Нерсесян остался за решеткой.

Антона Остринского из зала суда сотрудники УФСИН повезли к дому на улицу Архитектора Ишунина. Подсудимый зашел в квартиру и через несколько минут бросился в бега.

МНЕНИЕ

К новости о побеге Антона Остринского дольщики ЖК «Мир» относятся спокойно.

- Нет никаких бунтов и пикетов. Есть правоохранительные органы, которые занимаются его поисками. Конечно, его пребывание под домашним арестом могло немного нам облегчить жизнь - он мог бы передать некоторые документы и просто быть доступен. Но он решил все испортить не только нам, но и себе, - говорит председатель ЖК «Мир» Андрей Прончатов.

По его словам, исчезновение Остринского не повлияет на решение вопроса с застывшим строительством. По плану администрации Краснодарского края, проблема дольщиков «Мира» должна быть решена к 2021 году.

- Уже внесены поправки в федеральный закон, создан федеральный Фонд защиты прав дольщиков, есть постановление о создании краевого Фонда, который и займется решением нашего вопроса. Как нам сообщили, будут проведены экспертизы и будет принято решение о достройке или выплате компенсаций. Мы не сомневаемся, что проблему решат, - уверен Прончатов.