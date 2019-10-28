В Краснодаре застройщик Антон Остринский объявлен в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-28T10:20:12+03:00

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В Краснодаре сбежал находящийся под следствием застройщик Антон Остринский, которого обвиняют в мошенничестве. 36-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры на улице Ишунина в Фестивальном микрорайоне и скрылся от сотрудников УФСИН.

Как рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по краю, в отношении обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ Остринского Антона Леонидовича по решению суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, застройщика, возводившего жилые комплексы «Мир» и «Луч» в Краснодаре, в декабре прошлого года обвинили в крупном мошенничестве и заключили под стражу. Он похитил со своим сообщником часть денег дольщиков. Сумма ущерба составила порядка 800 миллионов рублей.

- Сотрудники УИС территориального органа незамедлительно направили в Прикубанский суд представление об изменении меры пресечения. Остринский объявлен в федеральный розыск. Поисками обвиняемого занимаются сотрудники правоохранительных органов, - добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/740359" frameborder="0"></iframe> Застройщик Остринский сбежал из-под ареста в Краснодаре.

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В Краснодаре из-под ареста сбежал застройщик Антон Остринский

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ИСТОЧНИК KP.RU