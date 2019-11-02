«Слова поддержки были от людей со всей России!»: мама девочки с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Кэрол Феннер вместе с дочерью вот уже почти месяц находятся в Краснодаре. Ранее Луне провели первую операцию по удалению меланоцитарного невуса. Огромное родимое пятно заняло почти всю площадь ее крошечного личика, и начать удалять его было решено со лба.

Ранее сообщалось, что сеансов фотодинамической терапии у Луны запланировано еще как минимум пять, а лечение, по словам врача, продлится не больше 1,5 лет.

Фото: instagram.com/luna.love.hope

Пока семья ждет следующую операцию, мама малышки обратилась к россиянам в своем Instagram.

- Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России, - написала по-русски Кэрол Феннер. - Все были очень добры, и это помогает нам каждый день.

По словам американки, многие неравнодушные люди спрашивали номер банковского счета семьи, чтобы помочь.

- Как туристы, мы не можем открыть счет здесь, - объяснила Кэрол. - Благодаря вашей помощи мы продолжаем операции, которые были успешными и без страданий для нашего маленького ангела Луны.

До итоговой суммы сбора еще далеко. Девочке на все процедуры и перелеты требуется не менее 150 тысяч долларов, а собрана только треть из них. Тем не менее помощь семье от неравнодушных людей поступает каждый день.

Напомним, краснодарский лазерный хирург Павел Попов прочитал о беде Луны Феннер в соцсети и решил предложить свою помощь. Оказалось, что девочке не потребуется длительного и болезненного лечения, как прогнозировали его коллеги из США.

К краснодарскому врачу и его методу, уже названному в Америке уникальным, действительно, приковано сейчас внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Однако сам он такого ажиотажа не разделяет.

- Дело в том, что фотодинамическая терапия (ФДТ) - это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке. Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - говорит Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом "Комсомольской правды". - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом. Это неприемлемо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

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