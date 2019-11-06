Краснодар - Трабзонспор. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» принимает турецкий «Трабзонспор». Команды две недели назад встречались в Турции, тогда «быки» благодаря голам Берга и Вильена смогли одержать свою первую победу в нынешнем розыгрыше турнира – 2:0. Сейчас краснодарцы с тремя очками расположились на третьей строчке. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф южанам необходима победа. У турецкого клуба после трех туров всего одно очко.

Прогноз и ставки на матч Краснодар – Трабзонспор 7 ноября

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча. Коэффициент на победу «быков» – 1,6, на ничью – 4,1, на победу «Трабзонспора» - 5,5.

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 1,6)

История встреч Краснодар – Трабзонспор

Встреча 24 октября на турецких берегах стала первой в истории противостояния, так что преимущество пока у «Краснодара». После той игры «быки» дважды сыграли вничью в премьер-лиге – с «Оренбургом» и «Ростовом», а «Трабзонспор» поделил очки с «Башакшехиром» и дома уступил скромному «Гезтепе».

В пяти матчах с представителями Турции «Краснодар» одержал четыре победы при одной ничьей. Все они пришлись на Лигу Европы. Обе домашние встречи «быки» завершили победами. А «Трабзонспор» в России никогда не забивал.