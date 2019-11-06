2019-11-06T12:00:54+03:00
Спорт

Краснодар - Трабзонспор. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч Лиги Европы Краснодар - Трабзонспор. Матч состоится 7 ноября в 20:55 мск на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Прогноз на матч Краснодар - Трабзонспор 7 ноября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Прогноз на матч Краснодар - Трабзонспор 7 ноября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» принимает турецкий «Трабзонспор». Команды две недели назад встречались в Турции, тогда «быки» благодаря голам Берга и Вильена смогли одержать свою первую победу в нынешнем розыгрыше турнира – 2:0. Сейчас краснодарцы с тремя очками расположились на третьей строчке. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф южанам необходима победа. У турецкого клуба после трех туров всего одно очко.

Прогноз и ставки на матч Краснодар – Трабзонспор 7 ноября

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча. Коэффициент на победу «быков» – 1,6, на ничью – 4,1, на победу «Трабзонспора» - 5,5.

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 1,6)

История встреч Краснодар – Трабзонспор

Встреча 24 октября на турецких берегах стала первой в истории противостояния, так что преимущество пока у «Краснодара». После той игры «быки» дважды сыграли вничью в премьер-лиге – с «Оренбургом» и «Ростовом», а «Трабзонспор» поделил очки с «Башакшехиром» и дома уступил скромному «Гезтепе».

В пяти матчах с представителями Турции «Краснодар» одержал четыре победы при одной ничьей. Все они пришлись на Лигу Европы. Обе домашние встречи «быки» завершили победами. А «Трабзонспор» в России никогда не забивал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Локомотив - Ювентус 6 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Новости 24
В Новороссийске парень из-за претензий зарезал свою 54-летнюю любовницу
Исполняющий обязанности главы Ейского района Виктор Ляхов был фигурантом уголовного дела
На Кубани фермерам-садоводам выделили 50 миллионов рублей на гранты
Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на молодежном первенстве Европы по дзюдо
На Кубани задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужой дом
В Сочи у местной жительницы списали с карты 60 тысяч рублей
В Анапе тренера осудят за гибель 17-летнего парня в море
В станице Динской приставы арестовали 7 машин
В Сочи из реки Мзымта незаконно добывали гравий
В Краснодаре отремонтировали первую дорогу из плана 2020 года
В Брюховецком районе оштрафовали директора банкротного предприятия
На Кубани колдунья, которая за деньги «очистила» от порчи родителей девочки, пойдет под суд
В Сочи приступили к ремонту речной набережной
В октябре врачи поезда «Диспансеризация» проконсультировали 550 жителей Кубани
Лесная подстилка загорелась в Северском районе
«Локомотив-Кубань» уступил литовскому «Ритасу»
В Туапсе возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки
Подозреваемым в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака продлили арест на полгода
Более 1300 жительниц Кубани смогут пройти профподготовку