2019-11-06T22:53:03+03:00
Происшествия

Горит 900 квадратов: в Краснодарском крае полыхает камыш

На месте уже несколько часов работают пожарные [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/perkhunevgeniyФото: instagram.com/perkhunevgeniy

Вечером в среду, 6 ноября, огненная стена растянулась на сотни метров вдоль Темрюка в Краснодарском крае. Около трассы жители города еще до заката заметили черные клубы дыма.

Пожар в Темрюке Видео: instagram.com/oreolka80.

Пламя окрасило небо в ярко-оранжевые тона, зарево было видно с расстояния нескольких километров.

Дым заметен из разных районов города. Фото: instagram.com/oreolka80

Дым заметен из разных районов города. Фото: instagram.com/oreolka80

Социальные сети завалили фото и видео полыхающих огнем и чадящих дымом на многие километры вокруг оврагов.

Очевидцы пожара позвонили спасателям. Уже на месте выяснилось, что на открытой территории загорелся камыш. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.

С огнем борются 14 спасателей. Фото: instagram.com/oreolka80

С огнем борются 14 спасателей. Фото: instagram.com/oreolka80

- На место пожара работают 14 человек личного состава и четыре единицы техники, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Черный дым жители Темрюка заметили после обеда. Фото: instagram.com/oreolka80

Черный дым жители Темрюка заметили после обеда. Фото: instagram.com/oreolka80

По словам жителей Темрюка, с огнем пожарные борются уже несколько часов. Ситуацию осложняет сильный ветер. Данных о том, что есть угроза перехода огня на населенные пункты, нет.

Предварительно, пострадавших в огне нет. Фото: instagram.com/mamalisss_

Предварительно, пострадавших в огне нет. Фото: instagram.com/mamalisss_

- В 19:27 огонь локализовали, в 21:15 - ликвидировали открытое горение, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших в огне нет. Причины пожара выясняются.

Напомним, в сентябре 2019 года пожар в Тамани лишил жилья 39 семей. Около местной животноводческой фермы загорелась трава. Из-за того, что она была сухая, а ветер – сильный, огонь стремительно стал пожирать большие площади. И перекинулся на дома. Из очага возгорания эвакуировали 57 человек. К счастью, никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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