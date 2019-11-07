2019-11-07T11:12:17+03:00
Происшествия

Крупный пожар на нефтебазе в Новороссийске: пострадали пять человек

На месте работают спасатели [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

В четверг, 7 ноября, на территории нефтебазы «Грушовая» близ Новороссийска вспыхнул пожар. Возгорание было зафиксировано в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов.

На месте работает 91 человек. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работает 91 человек. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Сообщение о пожаре диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 09:04, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщает «КП» - Кубань» источник в экстренных службах региона, в резервуаре произошел хлопок, после чего начался пожар.

Первые пожарные расчеты были на месте ЧП в 09:20. Известно, что огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Пострадавших сейчас осматривают медики. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадавших сейчас осматривают медики. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В 09:40 возгорание удалось локализовать, но работы по тушению пожара продолжаются, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работает 91 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 33 человека, девять единиц техники.

Что стало причиной возгорания, выясняют эксперты. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Что стало причиной возгорания, выясняют эксперты. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в происшествии пострадали пять человек. Все они получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в городскую больницу №1 Новороссийска.

- В 10:50 возгорание полностью ликвидировали, - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Работа перевалочного комплекса осуществляется в штатном режиме. На месте работает комиссия по установлению причин инцидента.

СПРАВКА «КП»

Нефтебаза «Грушовая» расположена на берегу Черного моря около Новороссийска. Именно на этой площадке накапливается нефть для последующей перевалки через порт Новороссийск. «Грушовая» несет основную нагрузку, поскольку имеет большую емкость по хранению нефти и нефтепродуктов. Промышленная площадка занимает площадь 213 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новороссийске ликвидировали крупный пожар на нефтебазе
Суд ужесточил приговор для граждан, осужденных за махинации с землей в Краснодаре
Названы реальные рейтинги ЕР, Путина и Кондратьева на Кубани
В Краснодаре на путепроводе по улице Фадеева ограничат движение транспорта
Альфа-Банк: ставка рефинансирования ипотеки с 6 ноября - 8,69%
В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
Хабиб Нургмагомедов проведет автограф-сессию в Краснодаре 11 ноября
На Кубани мужчина вырастил в лесополосе 27 кустов конопли
Более 900 крупных операторов связи по-новому получают данные о сайтах с запрещенной информацией
В Краснодаре сносят очередной самострой
На фестивале «Кухни народов России» кубанские повара приготовили 11 тысяч чашек кофе
В Комсомольском микрорайоне Краснодара из-за аварии на теплотрассе отключат отопление и горячую воду
В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской
В Краснодаре подростки стреляли в иномарку