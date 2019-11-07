Крупный пожар на нефтебазе в Новороссийске: пострадали пять человек

В четверг, 7 ноября, на территории нефтебазы «Грушовая» близ Новороссийска вспыхнул пожар. Возгорание было зафиксировано в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов.

На месте работает 91 человек. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Сообщение о пожаре диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 09:04, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщает «КП» - Кубань» источник в экстренных службах региона, в резервуаре произошел хлопок, после чего начался пожар.

Первые пожарные расчеты были на месте ЧП в 09:20. Известно, что огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Пострадавших сейчас осматривают медики. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В 09:40 возгорание удалось локализовать, но работы по тушению пожара продолжаются, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работает 91 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 33 человека, девять единиц техники.

Что стало причиной возгорания, выясняют эксперты. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в происшествии пострадали пять человек. Все они получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в городскую больницу №1 Новороссийска.

- В 10:50 возгорание полностью ликвидировали, - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Работа перевалочного комплекса осуществляется в штатном режиме. На месте работает комиссия по установлению причин инцидента.

СПРАВКА «КП»

Нефтебаза «Грушовая» расположена на берегу Черного моря около Новороссийска. Именно на этой площадке накапливается нефть для последующей перевалки через порт Новороссийск. «Грушовая» несет основную нагрузку, поскольку имеет большую емкость по хранению нефти и нефтепродуктов. Промышленная площадка занимает площадь 213 гектаров.